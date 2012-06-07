〔中国新债〕国开行下周二将招标200亿元一年定存基准浮息债,期限10年

标题新闻：苹果执行长库克称苹果去年在美国供应商的支出约500亿美元，并强调支持美国制造业
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路透上海6月7日电---中国国家开发银行[CHDB.UL]周四公告称,将于下周二(12日)招标发行总量不超过200亿元人民币的10年期浮息债,利率基准为一年期定期存款利率.
以下为国开行第二十六期金融债的具体条款:
第二十六期
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招标量 不超过200亿元
追加发行量 --
期限/计息方式 10年/浮息(一年定存基准)
招标时间 6月12日10:00-11:00
招标方式 单一利差(荷兰式)招标
缴款/起息日 6月18日
发行期 6月13日-6月18日
上市日 6月22日
基本承销额 有
付息频率 一年
发行人增发权利 保留
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国开行并称,如遇市场情况发生重大变化,发行人将保留对上述债券发行品种和发行时间等要素进行调整权利.(完)
参看详情,可点选中国债券信息网(here)
--发稿 刘昕; 审校 曾祥进
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路透新加坡2月28日 - 亚洲含硫500ppm柴油较新加坡报价的现货价差周二连续第二日保持在每桶贴水0.10美元，前一个交易日转为贴水区间，为2月14日以来首见，因供给充足。