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亚洲 | 2012年 6月 7日 星期四 10:44 BJT

〔中国新债〕国开行下周二将招标200亿元一年定存基准浮息债,期限10年

路透上海6月7日电---中国国家开发银行[CHDB.UL]周四公告称,将于下周二(12日)招标发行总量不超过200亿元人民币的10年期浮息债,利率基准为一年期定期存款利率.

以下为国开行第二十六期金融债的具体条款:

第二十六期

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招标量 不超过200亿元

追加发行量 --

期限/计息方式 10年/浮息(一年定存基准)

招标时间 6月12日10:00-11:00

招标方式 单一利差(荷兰式)招标

缴款/起息日 6月18日

发行期 6月13日-6月18日

上市日 6月22日

基本承销额 有

付息频率 一年

发行人增发权利 保留

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国开行并称,如遇市场情况发生重大变化,发行人将保留对上述债券发行品种和发行时间等要素进行调整权利.(完)

参看详情,可点选中国债券信息网(here)

--发稿 刘昕; 审校 曾祥进

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