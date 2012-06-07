《全球主要央行动态》--6月7日

以下所列为上周四下午至本周四上午(5月31日-6月7日)全球主要国家和地区中央银行相关政策动态报导.

**美国**

美国圣路易斯联邦储备银行总裁布拉德称,如果美国经济恶化,美联储或会诉诸于进一步量化宽松措施,不过鉴于经济处于温和复苏的态势,这种情况不太可能发生.[ID:nSB1579768]

两位美联储官员暗示,美联储本月稍晚会议不准备放松货币政策,并称经济前景还未恶化到需要采取行动的程度.圣路易斯联邦储备银行总裁布拉德称,"迄今为止2012年前景未发生重大变化,此时美国货币政策变动不会改变欧洲情势." 他表示,实际上全球投资者纷纷涌入避险债券,已经打压美国和其他国家利率至纪录低位,这可能给美联储带来一些喘息空间...并继续观望美国经济前景.达拉斯联邦储备银行总裁费希尔表示,美联储政策制定者面对近期疲弱的数据"必须保持冷静",拒绝透过更多货币刺激举措解决经济问题.他说,"如果没有爆炸性事件,我不能支持进一步的量化宽松."[ID:nSB1589980]

芝加哥联邦储备银行总裁埃文斯呼吁更加积极地放宽政策,并提到自联储4月会议上决定按兵不动以来的"偏弱"美国经济数据.[ID:nSB1590090]

亚特兰大联邦储备银行总裁洛克哈特和旧金山联邦储备银行总裁威廉姆斯指出,不断发酵的欧洲危机是美国经济面临的主要威胁.美国就业成长疲弱令美联储采取行动的预期升温.[ID:nSB1593000]

美联储副主席叶伦表示,近来的美国经济数据令人"非常失望",经济增长速度很可能在2%,劳动力市场暂时停滞.叶伦暗示,如果美联储认为经济增长乏力持续太久,将准备采取行动.[ID:nSB1593540]

**欧洲**

欧洲央行宣布维持基准利率在1.0%不变,抵制住了国际社会要求其为欧元区经济提供更多支持的压力.欧洲央行还表示,隔夜存款利率将保持在0.25%不变,而隔夜贷款利率维持在1.75%.

央行把解决欧元区债务危机的责任牢牢施加于欧元区成员国政府身上,浇息了其可能在近期内采取行动的期待,尽管该央行表示欧元区经济面临的威胁升高.总裁德拉吉表示,央行不打算和各国政府就危机的政策回应讨价还价.德拉吉淡化了近期推出第三轮长期资金注资计划的可能性,表示LTRO和欧央行暂停的债券购买计划都是暂时性的,"并非无限期的".

尽管指出欧元区经济面临的威胁不断增加,但欧央行对2012年经济成长的最新预估维持不变,介于萎缩0.5%至成长0.3%之间.其对2013年的成长预估亦未改变.[ID:nST0459980]

欧洲央行执委会成员冈萨雷斯-帕拉莫对路透INSIDER TV表示,西班牙必须坚持推进其财政改革计划,并迅速进行银行业资本重整,但未暗示欧洲央行准备介入以帮助削减该国举债成本.[ID:nSB1580402]

欧洲央行加大施压,呼吁为整个欧元区银行存款提供共同担保,称欧元区债务危机促使投资者规避风险,因此欧洲需要新的工具来应对银行挤兑问题.总裁德拉吉敦促欧洲领导人要迅速厘清其对欧元区的想法,并向欧洲议会警告称欧洲央行不能填补政策上的真空."我们将避免具有清偿能力的银行发生挤兑.如果我们建立欧洲存款保证基金,存款户的资金将能够得到保护.这将能向存款户保证其将受到保护,"德拉吉表示.其呼吁建立整个欧盟范围内的银行监管和解决机制.[ID:nSB1581238]

**日本**

日本央行总裁白川方明称,央行不会单以资产价格为目标来引导政策,在引导政策时将把资产价格波动对经济的影响纳入考量.日圆大涨损及企业获利、信心,因此对经济不利,在欧债问题下投资者冒险意愿下滑,成为当前汇率波动主因.[ID:nST0523029]

白川方明重申他对经济的乐观看法,并警告央行购买公债的力度不要太大,这表明日本央行并不倾向于很快推出另一轮大规模刺激政策.白川方明警告称,欧债危机、美国经济复苏的不确定性,以及近来的日圆升值给日本经济前景蒙阴,并强调央行将密切关注日圆走强给企业信心带来的影响.对于增加日央行的公债购买,以期消除市场上对更多货币宽松的挥之不去预期,他也表达了谨慎立场.[ID:nSB1585380]

**中国**

中国央行行长周小川日前表示,人民币能否国际化最终还是靠市场的选择,央行要做好的是清理不必要的政策管制,以及进一步发展和开放金融市场.周小川还表示,在全球金融危机的情况下,有些地方不良贷款有所上升也是正常的,这个数据尚不算高,但一定要引起高度警惕.[ID:nSB1584614]

**台湾**

台湾央行发布年度"金融稳定报告"称,台湾金融机构资产品质佳,金融体系稳定,但全球经济成长趋缓且金融体系依然脆弱,对台湾实体经济及金融体系的影响值得关注.此外报告也指出,不动产市场价格缓降及交易量缩减,对金融机构授信品质之可能影响,亦宜提高警觉,并适当因应. [ID:nST0523173]

**澳洲**

澳洲央行决定降息25个基点至3.50%,自6月6日起生效.澳洲央行称,全球经济在2011下半年呈现放缓之势,在2012年初几个月回温.但近期的指标显示欧洲可能进一步转弱,中国经济成长也略为趋缓,美国持续以温和的速度增长.货币政策委员会认为,在国内经济增长温和,国际环境更加不确定的情况下,通胀前景还有承受更宽松货币政策立场的空间.[ID:nSB1587996]

**加拿大**

加拿大央行维持指标利率在1%不变,一如市场预期.该央行并再次释出之后可能加息的讯号,但以前的强硬措辞有所软化,称加息要视经济能否持续增长而定."从经济持续扩张与经济中的当前额外供应被逐步吸收这几方面来说,温和撤出目前的重大货币政策激励也许变得合理,与中期内达到2%的通胀目标是相符的."加拿大央行在声明中称.加拿大央行释出通胀略微走软的信号,称整体通胀率短期将跌破2%,而扣除汽油和其他项目的核心通胀率将维持在2%左右.[ID:nSB1589026](完)