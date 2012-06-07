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亚洲 | 2012年 6月 7日 星期四 10:53 BJT

《汇市简讯》欧元/澳元下滑,下看1.2470

0233GMT

* 欧元/澳元受商品交易顾问(CTA)卖盘打压

* 亚洲盘初遭遇获利了结,澳洲就业数据强劲令该货币对可能跌向1.2600

* 100日移动均线1.2596为首道支撑位,随后为云区底部1.2574

* 日线动能指标下降,小时图呈中性

* 下看2012年升势的61.8%回档位1.2470(完)

--编译 杜明霞;审校 孙茉莉

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