《外汇专栏》基本面显示可抛售欧元/挪威克朗

(本文作者为路透外汇市场分析师,以下内容仅代表其个人观点)

撰稿 Neal Kimberley 编译 白云

路透伦敦6月6日电---挪威克朗兑欧元EURNOK=R或许将重拾涨势.尽管油价接近17个月低位,但挪威克朗表现仍颇具韧性,且有广泛迹象显示出挪威经济的力道,而这将重新吸引投资者的目光.

周三欧元/挪威克朗盘旋在7.60附近,后市可能重新测试欧元/挪威克朗日线图目前位于7.5170的一目均衡云区底部,若跌破此水准,或开启跌向5月底所及低位7.4930的走势.

与瑞典克朗和丹麦克朗一样,挪威克朗被视作可抵御欧元区局势动荡的避险货币,今年早前挪威克朗/欧元触及九年高位.

布兰特原油期货LCOc1周三涨至每桶99美元上方,不过仍接近周一所及的2011年1月以来最低位95.63.

鉴于能源业之于挪威经济的重要程度,按理说,油价越高,挪威克朗的吸引力也越大.

但挪威经济并不完全依靠能源业.

与欧元区形成鲜明对比的是,挪威经济2012年第一季增速远比预期要快,其中非石油国内生产总值(GDP)增长了1.1%.原本预期为增长0.9%.

此外,挪威2011年第四季GDP增长率上修至0.8%.

挪威克朗多头也会注意到,挪威企业在第一季产出强劲提高后,已经提高了企业的成长预期.

挪威央行周三公布的地区网络调查就很有说服力.

"增长比前季略微转强,目前为止增长率稍高于1月预期.对市场前景的看法也较之前略为上修,"该央行称.

就业增长预期保持稳定.投资预期被上调.产能限制亦有所提高.

这与欧元区很多地区相比反差甚大.

挪威央行6月20日将举行议息会议,多数分析师预计将维持利率在1.5%不变.

但关键点在于,央行似乎有两个选择,要么维持利率不变,要么升息.该央行3月曾警告将挪威克朗推至高位的投机者,并调降利率.

挪威央行已表示,计划至少在2013年3月前维持利率在1.5%不变,但一些分析师认为,经济数据强劲可能迫使央行提早调整利率,给经济降温.

看来,挪威克朗/欧元已整装待发,准备好重拾涨势.(完)