〔日本股市〕日经指数早盘上涨,因市场寄望于欧美将采取切实行动

日经指数早盘上涨1.3%至8,641.31点,升至14日移动均线切入位约8,555点上方,并有望连续第三天收涨.投资者对于证券、钢铁和船业公司的股票需求增加,表明风险厌恶情绪可能减弱.

"投资者或许开始觉得现在可以再度做多了."野村分析师Hisao Matsuura说道,"去年当这些板块上涨时,就预示着反弹行情的来临."

证券板块.ISECU.T上涨3.5%,船业板块.ISHIP.T升2%,矿产类股I.MING.T攀升2.7%.

东证股价指数.TOPX早盘上涨1.4%,至728.76点,进一步远离周一所及的28年低点.(完)

--编译 高琦; 审校 张明钧

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