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亚洲 | 2012年 6月 7日 星期四 11:33 BJT

〔日本股市〕日经指数早盘上涨,因市场寄望于欧美将采取切实行动

路透东京6月7日电---日股日经指数.N225周四早盘上涨,因市场揣测欧元区领导人将采取切实行动来遏制债务危机和银行业问题的扩散,这提振人气.

日经指数早盘上涨1.3%至8,641.31点,升至14日移动均线切入位约8,555点上方,并有望连续第三天收涨.投资者对于证券、钢铁和船业公司的股票需求增加,表明风险厌恶情绪可能减弱.

"投资者或许开始觉得现在可以再度做多了."野村分析师Hisao Matsuura说道,"去年当这些板块上涨时,就预示着反弹行情的来临."

证券板块.ISECU.T上涨3.5%,船业板块.ISHIP.T升2%,矿产类股I.MING.T攀升2.7%.

东证股价指数.TOPX早盘上涨1.4%,至728.76点,进一步远离周一所及的28年低点.(完)

--编译 高琦; 审校 张明钧

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