版本:
中国
亚洲 | 2012年 6月 7日 星期四 11:46 BJT

《汇市简讯》新西兰元/美元上看费波纳奇回档位0.7845

0324GMT

* 风险资产大涨促使新西兰元跟随澳元走势,隔夜攀升1.8%

* 澳洲就业数据强劲促使澳元/新西兰元上涨,新西兰元/美元几无变动

* 双底目前位于0.7455

* 日线动能指标上升

* 修正目标为2012年跌势的38.2%回档位0.7845

(完)

--编译 杜明霞;审校 张涛

汇市简讯.............[FXNEWS/CN] 英文汇市简讯页面.......FXBUZZ

汇市主要消息预告....[MI/DIARYCN] 汇市技术面解析.....[TECH/FRXCN]

国际汇市报导............[FRX/CN] 汇率路透调查........[FRX-CPOLL]

所有外汇新闻...........[FRX-CMN] 汇市报导一览...[TOP/NEWSCN-FRX]

汇市一周展望............[FX/OCN] 指标利率一览........[INT-CFACT]

美加经济指标预测......[US/ECICN] 英镑...[GBP/CN] 瑞郎..[CHF/CN]

欧洲经济指标预测......[EU/ECICN] 澳元...[AUD/CN] 加元..[CAD/CN]

人民币...[CNY/CN]台币...[TWD/CN]

现汇报价：亚洲盘AFX= 欧洲盘EFX= 纽约盘NFX= 全部FX=

更多 亚洲

热门文章

编辑推荐

文章推荐