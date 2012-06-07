〔中国债市动态〕现券早盘走势偏弱,外围困局趋好令投资者避险情绪降温

标题新闻：苹果执行长库克称苹果去年在美国供应商的支出约500亿美元，并强调支持美国制造业
以上为新闻提示，路透仅提供中文标题，不就原文报导提供中文版本，欲浏览英文报导全文，请点选
路透北京6月7日电---中国银行间债市周四早盘现券走势偏弱.西班牙受困银行业或有解,及美国可能祭出更多刺激政策的预期,均令投资者避险情绪降温,以国债为代表的利率产品引领现券收益率走高,但整体市场走向仍不明朗.
北京一大型银行交易员表示,国内外经济均看不到实质性好转的迹象,债券投资令人纠结,"买吧,利率很低;不买吧,怕利率更低."
上海一银行交易员亦指出,由于前期市场已过度透支政策宽松预期,且近日基本面比较平淡,利好因素有限,市场对未来收益率动向存在较大分歧,预计大家将静待周末数据提供更多指引.
美国股市周三大幅收涨,标普500指数强劲反弹,创下去年12月以来表现最佳的一天.欧洲股市亦收高,受风险较高的银行和矿产类股技术性涨势带动.[.NCN][.EUCN]
欧洲消息人士周三表示,德国和欧盟(EU)官员正在紧急研究如何救助受债务所困的西班牙银行业,但西班牙尚未提出救助请求,并拒绝被置于国际监管之下.
美国联邦储备理事会(美联储,FED)的二号人物副主席叶伦周三表示,近来的美国经济数据令人"非常失望",经济增长速度很可能在2%.他暗示,如果美联储认为经济增长乏力持续太久,将准备采取行动.[ID:nSB1593274]
北京时间11:49,剩余期限近9.72年的固息国债120004券最新成交收益率为tCN120004=CFXS为3.37%,盘中一度升至3.5095%,上日尾盘为3.3650%.(完)
--发稿 康熙泽; 审校 曹巍浩/张喜良
以上为新闻提示，路透仅提供中文标题，不就原文报导提供中文版本，欲浏览英文报导全文，请点选
以上为即时重要消息提示,路透中文快讯将暂不做进一步报导.欲浏览英文报导全文,请点选
路透新加坡2月28日 - 亚洲含硫500ppm柴油较新加坡报价的现货价差周二连续第二日保持在每桶贴水0.10美元，前一个交易日转为贴水区间，为2月14日以来首见，因供给充足。