〔亚洲金融〕越南央行预期银行业并购活动增多,利率逐步下降

标题新闻：苹果执行长库克称苹果去年在美国供应商的支出约500亿美元，并强调支持美国制造业
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路透河内6月7日电---越南央行副总裁Dang Thanh Binh表示,随着银行业重组进程的推进,近期银行并购活动将会增多.
Dang Thanh Binh对路透表示,重组将在自愿的基础上进行,并由央行密切监控.
"政府与央行决心处理可能威胁银行体系安全的虚弱信用机构,"Binh周四在书面回答路透提问时表示.
他说,"近期内,市场将继续看到信用机构的合并、收购和接管."
Binh还表示,央行在制订货币政策时将保持灵活性,"以确保银行业流动性,稳定汇率,逐步降息."他重申了央行在今年稍早的声明.
他说,通过协调实力较强银行向较弱银行提供流动性,央行最大程度地降低了系统性风险.
标准普尔周三把越南的评级展望从负面上调至稳定,称宏观经济与金融稳定性所面临的风险较少.(完)
--编译 张涛;审校 王洋
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路透新加坡2月28日 - 亚洲含硫500ppm柴油较新加坡报价的现货价差周二连续第二日保持在每桶贴水0.10美元，前一个交易日转为贴水区间，为2月14日以来首见，因供给充足。