《SAFT专栏》货币政策不是消除危机的合适工具

(本文作者为路透专栏撰稿人,以下内容仅代表其个人观点)

撰稿 James Saft 编译 白云/程琳

路透6月7日电---贝南克和德拉吉在准备随时应对形势变化,但他们最后也许会发现,货币政策的作用有限.

全球经济状况在恶化,欧元区局势看起来比最近几个月更加不堪一击,美国联邦储备理事会(美联储,FED)和欧洲央行眼下对各种政策选项均持开放态度.

欧洲央行周三会议采取了力度绝对算最小的行动,维持利率不变,并将一些流动性措施延期至今年底.尽管有明确迹象显示欧元区经济全面趋疲,普遍存在的信贷紧缩局面很有可能恶化,但欧洲央行还是决定那么做.

而美联储,外界普遍认为其将在本月会议上采取拖延战术,也许会调整旨在压低短期利率的购债计划,但会再次保留火力,暂不推出任何新的重大非常规货币政策措施.

不过,投资者在本周中段推高股市,部分原因是押注欧洲将理顺内部想法,还因为预期局势进一步恶化将催生更多货币政策措施.

也许会那样,但也有可能不会带来许多人所预期的反应.

"真的很难想像体系内没有足够的货币刺激措施,大部分工业国家的政策利率目前位于或接近零,央行资产负债表上的资产规模是危机前水准的三倍,相当于GDP的逾30%,这是前所未闻的.但那的确是事实,坦白说,更是大家要保持谨慎的理由,"Gluskin Sheff分析师David Rosenberg在致客户的报告中写道.

量化宽松措施显然已经对金融市场产生影响,但对经济活动的影响则没有那么清晰.2009年金融和贷款市场因为恐慌情绪瘫痪后,当局推出第一轮量化宽松.措施很快带来效益,部分原因在于投资者推测,那将为重建资本,推高通胀和经济增长争取到时间,从而让债务变得相对更容易承担.

在重建银行业资本方面,美国显然做得很好,虽说让银行体系持续下去是有必要的,但对提振经济增长来说,那还不够.你也许会反过来辩解,在低成长、高负债的经济中,实施极低利率,并拥有充裕流动性,只会刺激更多短期投机行为,而不是长期投资,摩根大通近期押注衍生品失利也支持了这论点.

经济增长步伐缓慢,早该破产的借款人却还活得好好的,这样更多是为了保全银行资本,而不是为了他们自己或整体经济.

**不是2009年的翻版**

与2009年相比,欧元区方面的威胁变得更大,更难驾驭了.欧洲银行业整体需要大量资本,而其所处经济环境也相当依赖银行信贷.更何况,也没有一条明确而又可行的责任链,可以让欧洲的银行得到主权支持.相对于德国财富而言,西班牙银行体系规模并不算大,但帐不能这么算,而且德国选民似乎也不愿意自掏腰包支持西班牙银行业,至少,在西班牙财政政策没有纳入欧元区统一管理的情况下不愿支持.

这种冲突才是欧洲央行没有放宽政策的主要原因,而非经济数据.欧洲央行希望情况严峻到足以迫使政界拿出行动来.尽管欧洲央行和美联储可能被迫结束观望,但问题能否解决并不在于货币政策,而是在于欧洲和华府政界.

欧洲需要推进一体化,华府需要财政改革.两者都需要制定出可靠的计划,可以促进长期投资,使国家与民间债务回到符合经济规模的水平.国家债务可以慢慢加以控制,但民间债务应当允许违约,并尽快清理.

这些都不可能在一朝一夕内实现,意味着未来数月央行或将采取联合行动.有趣的问题是,这会带来什么反应?我们已经见到,自2009年以来非常规货币政策的效果逐步减退,经济增长依然低迷,金融市场欢欣雀跃、压力缓解的时间越来越短.

欧洲央行的长期再融资操作就是一个例子:每次操作过后,欧元区国家和银行借款人压力缓和的时间都在变短.

当然,央行想创造多少货币就能创造多少货币,这肯定也会不可避免的影响到物价,或者说名义价格.但是,货币政策本身会让动物精神重燃的观点,或许有些牵强.

如果在欧元区和华府无法清楚说明如何解决潜在问题的情况下进行量化宽松,那释出的资金可能花不出去,或成为虚晃一招,而不能带来卓有成效的投资.(完)