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亚洲 | 2012年 6月 7日 星期四 12:41 BJT

《企业看点》--6月7日财务活动报导摘要

路透6月7日电---以下为其它媒体周四对于企业财务相关活动的报导摘要:

* 当地媒体周四报导,在竞购韩国Kyobo Life Insurance [KYOBO.UL]价值3.98亿美元股份一案中,加拿大安大略省教师退休金计划(Ontario Teachers' Pension Plan)打败Affinity Equity Partners成为优先竞标者.[ID:nL3E8H6EC5]

* 澳洲报纸周四称,媒体集团Fairfax (FXJ.AX)正考虑进一步减计旗下报纸业务的价值,因传统出版物的销量下降.[ID:nL3E8H6ED4](完)

--编译 梁睿雪; 审校 高琦

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