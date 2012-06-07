《企业看点》--6月7日财务活动报导摘要

标题新闻：苹果执行长库克称苹果去年在美国供应商的支出约500亿美元，并强调支持美国制造业
以上为新闻提示，路透仅提供中文标题，不就原文报导提供中文版本，欲浏览英文报导全文，请点选
路透6月7日电---以下为其它媒体周四对于企业财务相关活动的报导摘要:
* 当地媒体周四报导,在竞购韩国Kyobo Life Insurance [KYOBO.UL]价值3.98亿美元股份一案中,加拿大安大略省教师退休金计划(Ontario Teachers' Pension Plan)打败Affinity Equity Partners成为优先竞标者.[ID:nL3E8H6EC5]
* 澳洲报纸周四称,媒体集团Fairfax (FXJ.AX)正考虑进一步减计旗下报纸业务的价值,因传统出版物的销量下降.[ID:nL3E8H6ED4](完)
--编译 梁睿雪; 审校 高琦
以上为新闻提示，路透仅提供中文标题，不就原文报导提供中文版本，欲浏览英文报导全文，请点选
以上为即时重要消息提示,路透中文快讯将暂不做进一步报导.欲浏览英文报导全文,请点选
路透新加坡2月28日 - 亚洲含硫500ppm柴油较新加坡报价的现货价差周二连续第二日保持在每桶贴水0.10美元，前一个交易日转为贴水区间，为2月14日以来首见，因供给充足。