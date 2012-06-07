〔路透基点〕台湾银行撤销对阿里巴巴30亿美元贷款的放贷承诺--RLPC

路透香港6月7日电---汤森路透旗下基点援引消息人士报导,阿里巴巴集团要求参贷行在6月7日这一延后的截止期限前对其30亿美元双档贷款重新确认放贷承诺,台湾银行在此期限之前撤销放贷承诺.

台湾银行为14家参贷行之一,参贷行总计承贷25亿美元.台湾银行原承诺放贷1亿美元,是参与本案的最低标准.

跟进这笔融资案的消息人士称,还有几家银行或会撤销放贷承诺.消息人士指出,由于本案的条件有所调整,或不会动用20亿美元12个月过桥贷款部分,因此参贷行可能得不到任何费用.

在遇到此类变数的情况下,撤销承贷的部分将在选择重新确认的参贷行之间重新分配.

30亿美元贷款获得14家银行热烈回应,加之阿里巴巴(于5月21日宣布)将以71亿美元回购雅虎所持其20%股权之后,本案的文件和结构发生变化,阿里巴巴寻求让这些银行重新确认放贷承诺.

阿里巴巴原先设定的再度确认放贷承诺截止期限为6月1日,后来推后至6月7日.

一如先前报导,文件和结构的变化可允许阿里巴巴日后在需要时额外增加10亿美元债务.只要阿里巴巴的债务总额仍为40亿美元,就可额外进行这笔贷款.额外10亿美元的贷款条件可能与原先的30亿美元条件有所不同.

同时之前报导称,这笔额外的10亿美元贷款料将从中国国家开发银行获得,该行正寻求向阿里巴巴提供三年期贷款.

国开行提供的贷款料将在未来几周落实到位,补充阿里巴巴的30亿美元双档贷款.

30亿美元贷款案所筹款项部分将用于私有化Alibaba.com,该私有化料花费25亿美元.

预计私有化过程会在6月底完成,Alibaba.com料于6月27日从港交所退市.Alibaba.com5月25日宣布,私有化提议获得该公司83.8%的股东赞成.

一如先前报导,起初的六家委托主办行兼额度分配行包括澳新银行、瑞士信贷、星展银行、德意志银行、汇丰银行和瑞穗实业银行,均已签署30亿美元贷款协议,因而阿里巴巴集团能够完成私有化阿里巴巴网络的相关手续.

30亿美元贷款分两部分:A部分10亿美元三年期定期贷款,B部分20亿美元12个月期过桥贷款.

A部分利率为伦敦银行间拆放款利率(LIBOR)加码450基点,B部分初始利率为LIBOR加码350个基点.过桥贷款利率将在第六个月和第九个月后上调,综合利率为较LIBOR加码481个基点.

两部分贷款的综合利率为较LIBOR加码460个基点,综合平均贷款期限约为1.5年.A部分平均期限是2.5年.

银行受邀分三个层次参贷,可选择参加其中一个部分,或按比例参贷:

承贷3亿美元或更多的银行获得委托主办行兼额度分配行头衔,且分别从A部分和B部分获得300基点和175基点的先付费用.

对三个层次的参贷银行而言,综合先付费用分别为217基点、183基点和150基点;综合的所有资金收益分别相当于604.67基点、582基点和560基点.

若贷款银行仅承诺参与A部分贷款,三个层次银行的所有资金收益分别为570基点、550基点和530基点.

若贷款银行仅参与B部分贷款,三个层次银行的所有资金收益分别为656基点、631基点和606基点.(完)