《国际主要央行公开市场操作一览》--6月7日

路透上海6月7日电---上周四以来美联储在公开市场操作中卖出短期债券,买入长期债券;欧洲在公开市场则通过反向交易、定期存款等方式调节市场流动性,台湾央行则继续发行存单以冲销市场资金.

**美国**

以下为美国联邦储备委员会(FED)上周四以来在公开市场的主要操作:

操作方式 投放资金(亿美元) 债券到期日区间

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6/6 买入公债 17.03 02/15/2036 - 02/15/2042

6/5 买入公债 48.54 08/15/2020 - 02/15/2022

6/4 买入公债 47.45 06/30/2018 - 05/15/2020

6/1 卖出公债 -86.20 09/30/2012 - 04/30/2013

5/31 买入公债 18.33 02/15/2036 - 05/15/2042

《本周主要新闻》

--美联储副主席叶伦周三列举了美联储应当进一步扶助脆弱经济的理由.叶伦认为,风险来自当前楼市问题、就业市场疲弱以及金融环境恶化.叶伦的看法对美联储主席贝南克有很大影响;她的言论暗示,美联储可能接近出台进一步的宽松举措.[ID:nSB1593540]

--美联储周三公布的最新"褐皮书"报告称,美国经济成长在过去两个月有所加快,雇佣也出现"温和增长"的迹象.这份报告与近日对经济日渐悲观的看法截然相反.[ID:nSB1592818]

--两位美联储官员周二暗示,美联储本月稍晚会议不准备放松货币政策,并称经济前景还未恶化到需要采取行动的程度.[ID:nSB1589980]

**欧洲**

欧洲央行(ECB)上周四以来,通过反向交易向市场注入流动性,同时通过定期存款回收流动性.具体如下:

操作方式 投放资金(亿欧元) 加权利率

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6/6 七天期反向交易 15.44亿美元 0.66%(固定利率)

6/5 七天期反向操作 1,193.70 1.00%(固定利率)

七天期定期存款 -2.120.00 0.26%

ECB的反向交易包括回购协议和抵押贷款两种形式.

《本周主要新闻》

--欧洲央行(ECB)宣布维持基准利率在1.0%不变,抵制住了国际社会要求其为欧元区经济提供更多支持的压力.欧洲央行把解决欧元区债务危机的责任牢牢施加于欧元区成员国政府身上,浇息了其可能在近期内采取行动的期待,尽管该央行表示欧元区经济面临的威胁升高.[ID:nST0459980]

-- 欧洲央行执委会成员冈萨雷斯-帕拉莫对路透INSIDER TV表示,西班牙必须坚持推进其财政改革计划,并迅速进行银行业资本重整,但未暗示欧洲央行准备介入以帮助削减该国举债成本.[ID:nSB1580402]

**日本**

以下为金融机构在日本央行的活期账户余额(Current account)一周来的变化情况:

日本央行活期账户余额(10亿日圆)

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周三 31,350

上周三 30,710

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当期变化 +640

金融机构在日本央行的活期账户余额包括:银行在央行的准备金和超额准备金,以及银行和其他金融机构在央行的活期存款.活期账户余额的变动部分反映了央行在公开市场的操作情况.

日本央行每天在公开市场进行多次操作,使用的主要工具有短期国库券、长期政府公债以及商业票据等,此外日本央行也会采用自己发行的债务工具,操作方法则主要包括回购和买断.

《本周主要新闻》

--日本央行总裁白川方明称,央行不会单以资产价格为目标来引导政策,在引导政策时将把资产价格波动对经济的影响纳入考量.日圆大涨损及企业获利、信心,因此对经济不利,在欧债问题下投资者冒险意愿下滑,成为当前汇率波动主因.[ID:nST0523029]

--白川方明重申他对经济的乐观看法,并警告央行购买公债的力度不要太大,这表明日本央行并不倾向于很快推出另一轮大规模刺激政策.白川方明警告称,欧债危机、美国经济复苏的不确定性,以及近来的日圆升值给日本经济前景蒙阴,并强调央行将密切关注日圆走强给企业信心带来的影响.对于增加日央行的公债购买,以期消除市场上对更多货币宽松的挥之不去预期,他也表达了谨慎立场.[ID:nSB1585380]

**台湾**

台湾央行本周冲销市场资金的主要手段依然是发行存单,30天期存单利率维持在0.87%,91天期存单利率持稳于0.93%.

《本周主要新闻》

--台湾央行发布年度"金融稳定报告"称,台湾金融机构资产品质佳,金融体系稳定,但全球经济成长趋缓且金融体系依然脆弱,对台湾实体经济及金融体系的影响值得关注.此外报告也指出,不动产市场价格缓降及交易量缩减,对金融机构授信品质之可能影响,亦宜提高警觉,并适当因应. [ID:nST0523173]

--台湾央行周三公布,当日共发行2,887亿台币存单,相较存单到期金额3,483.5亿,存单发行余额减少596.5亿.[ID:nST0459668]

--台湾央行周二公布,当日共发行360亿台币存单,相较存单到期金额76.40亿,存单发行余额增加283.6亿.[ID:nST0459116]

--台湾央行周一公布,当日共发行1,587亿台币存单,相较存单到期金额1,899.5亿,存单发行余额减少312.5亿.[ID:nST0524457](完)

--整理 丁淑琴; 审校 曹巍浩

全球主要央行动态........................[CN/MMTCN-FED]

央行相关消息.................................[CEN-CMN]

全球主要央行会议预告.........................[CEN/CN]

全球主要国家及地区最新指标利率一览表.......[KEYINT/CN]

全球重要经济事件一览表.....................[M/DIARYCN]

美国--FEDOPS

欧洲--ECB15

日本--[JP/MMT]