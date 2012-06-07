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市场报道 | 2012年 6月 7日 星期四 12:51 BJT

《汇市简讯》美元指数技术指标看跌,料跌向费波纳奇支撑位81.66

0421GMT

* 海外市场跌1%

* 亚洲时段在低位盘整,趋向下档

* 五日和10日移动均线切入位形成空头交叉,以及技术指标超买,令随机指标放缓

* 首道支撑位料为20日移动均线切入位81.96,下一道支撑在5月涨势的38.2%回档位81.66

* 首道阻力位料在82.55,为五日移动均线切入位和密集成交区.(完)

--编译 肖群英;审校 孙茉莉

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