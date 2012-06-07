〔背景资料〕中国人民银行二季度公开市场操作一览表

1. 以下为央行2012年第二季度所进行的各期正回购操作金额和利率 日期 招标量 28天期(%) 91天期(%) (亿元人民币) 6/7 200 -- 3.14 6/5 300 2.80 -- 5/31 300 -- 3.14 5/29 500 2.80 -- 5/24 300 -- 3.14 5/22 600 2.80 -- 5/17 300 -- 3.14 5/15 600 2.80 -- 5/8 200 2.80 -- 4/24 90 2.80 -- 4/19 200 -- 3.14 4/17 330 2.80 -- 4/12 270 -- 3.14 4/10 520 2.80 -- 4/5 50 -- 3.14 2.以下为央行第二季度所进行的各期逆回购操作金额和利率 日期 招标量 7天期(%) (亿元人民币) 5/10 240 3.30 5/3 650 3.53 注: 浏览央行2012年一季度公开市场操作情况,请点选[ID:nSB1461596] 央行2011年四季度公开市场操作情况,请点选[ID:nSB1311612] 央行2011年三季度公开市场操作情况,请点选[ID:nSB1994427] 央行2011年二季度公开市场操作情况,请点选[ID:nSB1131508](完) --整理 李宏薇; 审校 边竞