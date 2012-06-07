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市场报道 | 2012年 6月 7日 星期四 13:38 BJT

〔欧洲汇市〕瑞郎兑美元和欧元小跌,西班牙问题解决希望提振风险意愿

路透苏黎世6月7日电---瑞郎兑美元和欧元周四小幅回落,因市场寄望欧洲决策者推出西班牙银行业问题的解决方案,提振风险意愿.

欧洲消息人士周三表示,德国和欧盟(EU)官员正在紧急研究如何救助受债务所困的西班牙银行业,但西班牙尚未提出救助请求,并拒绝被置于国际监管之下.[ID:nSB1592798]

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