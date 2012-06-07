版本:
中国
亚洲 | 2012年 6月 7日 星期四 14:03 BJT

《汇市简讯》欧元/澳元在亚洲盘初因空头回补上涨,但之后挫跌

0549GMT

* 亚洲市场欧元/澳元资金流动良好,一开始浮现空头回补需求

* 欧元/澳元在澳洲就业数据公布后挫跌,从1.2700跌向1.2600

* 宏观基金起初买入,稍后转为抛售

* 1.2600下方仍有买单,但其下有停止单.(完)

--编译 吴云凌;审校 李爽

汇市简讯.............[FXNEWS/CN] 英文汇市简讯页面.......FXBUZZ

汇市主要消息预告....[MI/DIARYCN] 汇市技术面解析.....[TECH/FRXCN]

国际汇市报导............[FRX/CN] 汇率路透调查........[FRX-CPOLL]

所有外汇新闻...........[FRX-CMN] 汇市报导一览...[TOP/NEWSCN-FRX]

汇市一周展望............[FX/OCN] 指标利率一览........[INT-CFACT]

美加经济指标预测......[US/ECICN] 英镑...[GBP/CN] 瑞郎..[CHF/CN]

欧洲经济指标预测......[EU/ECICN] 澳元...[AUD/CN] 加元..[CAD/CN]

人民币..[CNY/CN] 台币..[TWD/CN]

现汇报价：亚洲盘AFX= 欧洲盘EFX= 纽约盘NFX= 全部FX=

更多 亚洲

热门文章

编辑推荐

文章推荐