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亚洲 | 2012年 6月 7日 星期四 14:07 BJT

《汇市简讯》欧元/美元在1.2600前方有卖单,其上方挂有停止单

0550GMT

* 欧元/美元在1.2600前方有卖单,使其在亚洲盘中受制于1.2585

* 1.2600上方挂有停止单,如此接近却难以触发

* 1.2630和1.2650上方挂有更多停止单.(完)

--编译 石冠兰; 审校 张明钧

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