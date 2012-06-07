〔表格〕瑞士5月CPI较上年同期下滑1.0%,跌幅大于市场预估

美国FED：上次会议上仅有克利夫兰和里奇蒙联储希望上调贴现率-会议记录
路透华盛顿2月28日 - 美国联邦储备委员会(FED/美联储)周二公布的贴现率会议记录显示，在上次货币政策会议前，仅有两家联邦储备银行希望上调贴现率。
路透苏黎世6月7日电---瑞士联邦统计局周四公布,瑞士5月消费者物价指数(CPI)较上年同期下滑1.0%,路透调查预估为下滑0.9%.瑞士5月CPI持平前月,路透调查预估为增长0.1%.
以下为详细数据:
2012年5月 2012年4月 2011年5月
较上月变动% 0.0 0.1 0.0
较上年同期变动% -1.0 -1.0 0.4
指数(2010年12月=100) 99.8 99.8 100.8 (完)
浏览瑞士数据相关新闻,请点选[ECI-CH-CMN];其他经济面新闻请点选[ECI|MCE-CMN]
浏览主要国家经济指标背景介绍,请点选[CFACT-ECI]
--编译 侯向明;审校 蔡美珍
路透华盛顿2月28日 - 美国联邦储备委员会(FED/美联储)周二公布的贴现率会议记录显示，在上次货币政策会议前，仅有两家联邦储备银行希望上调贴现率。
以上为新闻提示，路透仅提供中文标题，不就原文报导提供中文版本，欲浏览英文报导全文，请点选
EIA为美国能源资料协会 以上为即时重要消息提示,路透中文快讯将暂不做进一步报导.欲浏览英文报导全文,请点选