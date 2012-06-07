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货币新闻 | 2012年 6月 7日 星期四 15:25 BJT

〔表格〕瑞士5月CPI较上年同期下滑1.0%,跌幅大于市场预估

路透苏黎世6月7日电---瑞士联邦统计局周四公布,瑞士5月消费者物价指数(CPI)较上年同期下滑1.0%,路透调查预估为下滑0.9%.瑞士5月CPI持平前月,路透调查预估为增长0.1%.

以下为详细数据:

2012年5月 2012年4月 2011年5月

较上月变动% 0.0 0.1 0.0

较上年同期变动% -1.0 -1.0 0.4

指数(2010年12月=100) 99.8 99.8 100.8 (完)

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--编译 侯向明;审校 蔡美珍

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