〔韩国股市〕创一周收盘高位,受欧美政策憧憬激励

美国FED：上次会议上仅有克利夫兰和里奇蒙联储希望上调贴现率-会议记录
路透华盛顿2月28日 - 美国联邦储备委员会(FED/美联储)周二公布的贴现率会议记录显示，在上次货币政策会议前，仅有两家联邦储备银行希望上调贴现率。
路透首尔6月7日电---韩国股市周四收高2.6%,至一周收盘高位,因憧憬美国将进一步采取刺激举措,且有迹象显示,欧洲决策者可能采取具体行动支撑陷入困境的西班牙银行业.
韩国综合股价指数.KS11上升46.1点,收报1,847.95点,略低于日高及三周盘中高位1,853.20点.
金融股表现出众,友利金融控股053000.KS飙涨5.9%,韩亚金融集团(086790.KS)扬升4.4%.(完)
--编译 王翔琼;审校 丁琦
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