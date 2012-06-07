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货币新闻 | 2012年 6月 7日 星期四 14:23 BJT

〔韩国股市〕创一周收盘高位,受欧美政策憧憬激励

路透首尔6月7日电---韩国股市周四收高2.6%,至一周收盘高位,因憧憬美国将进一步采取刺激举措,且有迹象显示,欧洲决策者可能采取具体行动支撑陷入困境的西班牙银行业.

韩国综合股价指数.KS11上升46.1点,收报1,847.95点,略低于日高及三周盘中高位1,853.20点.

金融股表现出众,友利金融控股053000.KS飙涨5.9%,韩亚金融集团(086790.KS)扬升4.4%.(完)

--编译 王翔琼;审校 丁琦

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澳洲股市[.AXCN] 台湾股市[.TWCN] 韩国股市[.KSCN]

东南亚股市[.SOCN]

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