〔日本股市〕连三日收高且涨幅逾1%,市场寄望欧洲采取行动应对危机

标题新闻：苹果执行长库克称苹果去年在美国供应商的支出约500亿美元，并强调支持美国制造业
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路透东京6月7日电---日本股市日经指数周四升逾1%,市场臆测欧元区领导人将采取行动遏制欧元区债务危机和银行业困境蔓延,令股市和其他风险资产重获青睐.日圆走弱亦提供支撑.
日经指数.N225收高1.2%至8,639.72点.东证股价指数.TOPX收升1.7%至730.75点,进一步升离周一所及28年低点.
--编译 梁睿雪;审校 隋芬
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路透新加坡2月28日 - 亚洲含硫500ppm柴油较新加坡报价的现货价差周二连续第二日保持在每桶贴水0.10美元，前一个交易日转为贴水区间，为2月14日以来首见，因供给充足。