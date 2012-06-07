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亚洲 | 2012年 6月 7日 星期四 14:21 BJT

〔日本股市〕连三日收高且涨幅逾1%,市场寄望欧洲采取行动应对危机

路透东京6月7日电---日本股市日经指数周四升逾1%,市场臆测欧元区领导人将采取行动遏制欧元区债务危机和银行业困境蔓延,令股市和其他风险资产重获青睐.日圆走弱亦提供支撑.

日经指数.N225收高1.2%至8,639.72点.东证股价指数.TOPX收升1.7%至730.75点,进一步升离周一所及28年低点.

--编译 梁睿雪;审校 隋芬

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