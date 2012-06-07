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亚洲 | 2012年 6月 7日 星期四 14:38 BJT

《汇市简讯》"贝南克卖权"的市场护身符似已蓄势待发

0608GMT

* 澳元/美元升0.4%至0.9957美元,美元/日圆升0.3%至79.45日圆,欧元/美元跌0.1%至1.2567美元.

* 美联储副主席叶伦的鸽派言论,助长市场押注贝南克将倾向推出QE3以防万一.

* 美联储主席贝南克定于1400GMT在国会作证词陈述.

* 欧元/美元未能升破位于1.2603的20日移动均线切入位.

* 澳洲强劲就业数据令降息预期降温,澳元多头因而占上风.(完)

--编译 侯向明;审校 蔡美珍

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