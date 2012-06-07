《汇市简讯》"贝南克卖权"的市场护身符似已蓄势待发

标题新闻：苹果执行长库克称苹果去年在美国供应商的支出约500亿美元，并强调支持美国制造业
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0608GMT
* 澳元/美元升0.4%至0.9957美元,美元/日圆升0.3%至79.45日圆,欧元/美元跌0.1%至1.2567美元.
* 美联储副主席叶伦的鸽派言论,助长市场押注贝南克将倾向推出QE3以防万一.
* 美联储主席贝南克定于1400GMT在国会作证词陈述.
* 欧元/美元未能升破位于1.2603的20日移动均线切入位.
* 澳洲强劲就业数据令降息预期降温,澳元多头因而占上风.(完)
--编译 侯向明;审校 蔡美珍
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路透新加坡2月28日 - 亚洲含硫500ppm柴油较新加坡报价的现货价差周二连续第二日保持在每桶贴水0.10美元，前一个交易日转为贴水区间，为2月14日以来首见，因供给充足。