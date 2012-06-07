〔中国股市〕沪综指收跌至近两个月新低,银行股走势持续低迷

路透北京6月7日电---中国股市沪综指周四收跌至近两个月新低.隔夜海外市场大幅反弹一度刺激股指早盘冲高,但经济景气下滑背景下,资产质量面临压力等令银行股为首的蓝筹股持续下跌,拖累大盘转升为跌.

分析师表示,外围市场大幅收涨下,唯国内股市逆势而行,显示市场持续低迷态势未改,短线料仍维持弱势震荡格局.

沪综指.SSEC收报2,293.130点,跌16.425点或0.71%,上一收盘低位为4月9日的2,285.777点,今日上海A股成交额持续徘徊在低位,为595亿元人民币,上交易日为585亿元.

东兴证券策略分析师姜丕军认为,隔夜海外市场的上涨以技术反弹为主,缺乏实质性利好因素,虽在开盘刺激一波上涨,但难以为继.预计在最新宏观经济和信贷数据出炉前,市场还将弱势震荡.

美国股市周三大幅收涨,标普500指数强劲反弹,创下去年12月以来表现最佳的一天,因市场传言西班牙受困银行将获救助,以及出台更多货币刺激政策的希望促使市场在近期走低后反弹.周四MSCI除日本外亚洲股指上涨1.8%至一周高位.

而尽管中国新商业银行资本管理办法延至2013年1月1日实施,但市场对未来银行再融资的担忧不减,上证180金融指数.SSE180FI收跌0.52%.中信银行(601998.SS)收跌1.2%报4.1元,创五个月来收盘新低.

被称为中国版"巴塞尔协议III"的银行资本监管新规几经修改,终于通过国务院审议,并定于2013年1月1日开始实施.该管理办法最初定于2012年1月1日开始实施,后因监管指标过于严格遭到银行强烈反对.

沪深300指数6月合约CIFM2尾盘报2,530.2点,跌0.68%,成交量为303,719手.(完)

--发稿 宿泱韫; 审校 曾祥进

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