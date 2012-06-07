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亚洲 | 2012年 6月 7日 星期四 16:44 BJT

更正:〔澳洲股市〕收涨1.3%,就业数据意外大涨提振零售商类股上扬

(更正:因译文有误,内文第二段应为,"先前公布的数据显示",非"随后公布")

路透墨尔本6月7日电---澳洲股市周四扩大早盘涨幅,收高1.3%,因5月澳洲就业人口意外大增,帮助提振零售商类股上扬.

就业数据显示,5月澳洲新增逾4.6万个全职岗位,激励澳元升至三周高点.先前公布的数据显示,澳洲第一季国内生产总值(GDP)较上年同期增长4.3%.[ID:nSB1590702]

根据最新数据,澳股指标S&P/ASX 200指数收高53点,报4,108.6.

利好的就业数据提振零售商类股上涨.百货店Myer (MYR.AX)大涨4.1%,同业David JonesDJS.AX上涨4.8%.(完)

--编译 李春喜;审校 田建华

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