更正:〔澳洲股市〕收涨1.3%,就业数据意外大涨提振零售商类股上扬

标题新闻：苹果执行长库克称苹果去年在美国供应商的支出约500亿美元，并强调支持美国制造业
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(更正:因译文有误,内文第二段应为,"先前公布的数据显示",非"随后公布")
路透墨尔本6月7日电---澳洲股市周四扩大早盘涨幅,收高1.3%,因5月澳洲就业人口意外大增,帮助提振零售商类股上扬.
就业数据显示,5月澳洲新增逾4.6万个全职岗位,激励澳元升至三周高点.先前公布的数据显示,澳洲第一季国内生产总值(GDP)较上年同期增长4.3%.[ID:nSB1590702]
根据最新数据,澳股指标S&P/ASX 200指数收高53点,报4,108.6.
利好的就业数据提振零售商类股上涨.百货店Myer (MYR.AX)大涨4.1%,同业David JonesDJS.AX上涨4.8%.(完)
--编译 李春喜;审校 田建华
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路透新加坡2月28日 - 亚洲含硫500ppm柴油较新加坡报价的现货价差周二连续第二日保持在每桶贴水0.10美元，前一个交易日转为贴水区间，为2月14日以来首见，因供给充足。