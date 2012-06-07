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市场报道 | 2012年 6月 7日 星期四 15:02 BJT

《汇市简讯》英镑/美元:若英国央行维持政策不变,有望瞄准1.5600

0630GMT

* 若英国央行赶在贝南克前维持货币政策不变,英镑应该能获得提振

* 若英国服务业PMI低迷,鸽派将呼吁更多量化宽松或降息,市场预估5月服务业PMI为52.5

* 英镑/美元阻力位在1.5500、1.5516(周三顶部)、1.5526(5月31日顶部)和1.5600

* 英国5月零售销售同比增长3.4%,温暖明媚天气促使消费者外出购物--BRC [ID:nSB1592990]

--编译 王洋; 审校 高琦

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