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市场报道 | 2012年 6月 7日 星期四 15:05 BJT

《汇市简讯》欧元/英镑处于攻势,稍后英国服务业PMI数据将出炉

0645GMT

* 0.8125面临威胁,因市场静候0828GMT英国服务业PMI数据,市场预估5月服务业PMI为52.5

* 数据若走软,鸽派将在今日的会议上呼吁进一步采取量化宽松

* 0.8125为上日及今日亚洲盘中高位

* 阻力位为周二高点0.8140和0.8163,后者为0.8506-0.7951一波行情的38.2%回档位

* 0700GMT将公布英国Halifax房价指数,预估增长0.5%,4月为降低2.4%.(完)

--编译 石冠兰; 审校 李爽

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