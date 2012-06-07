《汇市简讯》欧元/英镑处于攻势,稍后英国服务业PMI数据将出炉

欧元债市：德国以纪录低位的收益率完成两年期公债标售
“央行在四处寻找两年期德债，一级交易商纷纷希望买入德债，因为他们希望再出售给央行。加上国际投资者也希望买入，在德债中避险，”DZ Bank策略师René Albrecht说。
0645GMT
* 0.8125面临威胁,因市场静候0828GMT英国服务业PMI数据,市场预估5月服务业PMI为52.5
* 数据若走软,鸽派将在今日的会议上呼吁进一步采取量化宽松
* 0.8125为上日及今日亚洲盘中高位
* 阻力位为周二高点0.8140和0.8163,后者为0.8506-0.7951一波行情的38.2%回档位
* 0700GMT将公布英国Halifax房价指数,预估增长0.5%,4月为降低2.4%.(完)
--编译 石冠兰; 审校 李爽
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“央行在四处寻找两年期德债，一级交易商纷纷希望买入德债，因为他们希望再出售给央行。加上国际投资者也希望买入，在德债中避险，”DZ Bank策略师René Albrecht说。
路透2月28日 - 以下为东京工业品交易所(TOCOM)期胶各合约周二晚 盘收市价： 合约 日盘 成交量 晚盘 成交量 * 3月 296.3 12 296.1 1 * 4月 286.0 119 286.0 21 * 5月 279.5 91 280.0 18 * 6月 272.7 648 272.4 49 * 7月 267.8 3143 268.1 359 * 8月 266.4 4762 267.0 960 TOCOM将晚盘视作第二日交易的一部分，因此当日0630GMT的报价是 当日官方收盘价。 TOCOM在2009年5月7日推出新的交易平台，并在0800GMT-1400GMT之间 增加了晚盘。橡胶晚盘交易时间为0800-1000
英镑兑美元周一最低跌至1.2384美元，创两周最低，因有报导称，苏格兰民族主义者准备要求新一轮独立公投，可能最早在3月份进行，与政府计划正式触发退欧条款时间差不多。