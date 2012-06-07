〔欧洲汇市〕英镑贸易加权指数跌至七周低点

美国FED：上次会议上仅有克利夫兰和里奇蒙联储希望上调贴现率-会议记录
路透华盛顿2月28日 - 美国联邦储备委员会(FED/美联储)周二公布的贴现率会议记录显示，在上次货币政策会议前，仅有两家联邦储备银行希望上调贴现率。
路透伦敦6月7日电---英镑贸易加权指数=GBP周四跌至七周低点,英镑兑欧元盘旋在一个月低点附近,市场静候英国央行发布货币政策决议.
交易商表示英镑承受下跌压力,因为市场预期央行可能在量化宽松政策下决定扩大资产购买规模,因为经济表现疲弱而且欧元区债务危机挥之不去.
英镑贸易加权指数跌至82.4,为4月中以来最低.欧元兑英镑EURGBP=D4小涨0.15%至0.8125英镑,逼近周初创下的0.81405高点.
市场也在等候0828GMT将公布的英国服务业采购经理人指数(PMI).(完)
--编译 沈以文;审校 程琳
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