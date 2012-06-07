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货币新闻 | 2012年 6月 7日 星期四 15:30 BJT

〔欧洲汇市〕英镑贸易加权指数跌至七周低点

路透伦敦6月7日电---英镑贸易加权指数=GBP周四跌至七周低点,英镑兑欧元盘旋在一个月低点附近,市场静候英国央行发布货币政策决议.

交易商表示英镑承受下跌压力,因为市场预期央行可能在量化宽松政策下决定扩大资产购买规模,因为经济表现疲弱而且欧元区债务危机挥之不去.

英镑贸易加权指数跌至82.4,为4月中以来最低.欧元兑英镑EURGBP=D4小涨0.15%至0.8125英镑,逼近周初创下的0.81405高点.

市场也在等候0828GMT将公布的英国服务业采购经理人指数(PMI).(完)

--编译 沈以文;审校 程琳

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