〔中国票据市场〕转贴利率本周续跌并逼近资金成本,预计未来下跌空间受限

路透上海6月8日电---中国票据市场转贴利率本周跌势不改.央行三年半以来首度降息,亦对市场形成触动.趋于宽松的货币政策令投资者预计,报价仍将以下行为主基调.不过,经历近期的快速下跌,转贴现利率步步逼近同期限资金价格,后市走低空间将逐步受限.

分析人士表示,贷款基准利率的下降有利于提振信贷需求,但实际效果尚待观察,毕竟企业经营状况的恶化才是经济的病灶所在;同时,银行为保证净息差不会被过度侵蚀,实际贷款利率不见得就会显着下降,何况贷款投放还要有严格的审批和风险控制.

因此,短期内信贷投放的弱势表现难有明显改观,为金融机构购入票据资产提供更大空间,报价也有望呈现趋势性下降.

此外,华东一银行交易员认为,本次降息名义上是对称降息,但存款利率可上浮令其实际下调幅度不及0.25个百分点.大型国有银行已实现存款利率上浮,个别中小银行更是索性调至区间上限.资金成本难有明显下降,票据市场利率下行空间亦有限.

"大行一上浮(存款利率),其他银行只能跟风.存款是一个银行的立行之本,必须要保的."他指出.

中国人民银行周四晚间宣布,自周五(8日)起下调金融机构人民币一年期存贷款基准利率各0.25个百分点.并自同日起,将金融机构存款利率浮动区间的上限调整为基准利率的1.1倍;贷款利率浮动区间的下限调整为基准利率的0.8倍.[ID:nSB1595120]

对于个别地区证监局对辖内券商与银行在票据等业务上的合作加大监管,上述交易员表示,其规模相对较小,预计对市场影响有限.

消息人士透露,证监会近日紧急要求京、沪、深证监局对辖内券商与银行在票据等业务上的合作加大监管,深圳券商的此类业务目前已经被叫停.[ID:nSB1593874]

以下为路透中国银票转贴参考率(全国)报价<0#CNBAYBMK=>:

1个月(%) 6个月(%) 一年(%)

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本周五 4.7582/4.5158 5.0050/4.7262 5.9618/5.5145

上周五 4.9070/4.6730 5.1750/4.8624 6.1364/5.6618

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变动(bp)-14.88/-15.72 -17.00/-13.62 -17.46/-14.73

票据市场是短期资金融通的市场.此前的中国票据市场处于分割状态,在各行各地区之间的流动性较差;交易品种基本限于汇票,交易期限规定在六个月以内,其中银行承兑汇票是最主要的交易工具.交易方式包括回购和转贴(即买断).

电子商业汇票系统于2009年10月28日在中国人民银行清算总中心正式上线.20家金融机构顺利接入电子商业汇票系统,开始为其客户办理电子商业汇票业务.电子商业汇票的期限由纸质票据的半年延长为一年.

**逆回购报价亦走低**

而回购报价方面,据路透中国银票回购参考率报价<0#CNBARPYBMK=>,今日全国范围期限一个月内的逆回购(出资方)参考率年利率报价CNT1BARPYFIX=为4.2639%,较上周五的4.3871%继续下跌.

部分期限路透央票参考率CNTBFIX(%):

1个月 3个月

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周五 2.2638/2.2083 2.3365/2.2765

周四 2.2922/2.2332 2.3682/2.3072

注: 路透中国银票转贴参考率目前由中国51家商业银行参与报价.(完)

--发稿 冉莹; 审校 曾祥进

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