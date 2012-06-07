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市场报道 | 2012年 6月 7日 星期四 15:37 BJT

《汇市简讯》出口商在80.00下方挂出美元/日圆卖单

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* 出口商卖单分布于79.50-80.00.在80.20上方有大型停止单

* 美元/日圆及欧元/日圆心理阻力位80.00和100.00仍是障碍

* 欧元/日圆21日移动均线在100.161,美元/日圆100日均线在80.157

* 若没有重大有利风险资产因素,做空日圆的投机盘不太可能增加

* 技术支撑位在78.55,支撑当前反弹走势.在78.60-70买气不弱.(完)

--编译 王洋; 审校 蔡美珍

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