〔背景资料〕中国2012年1-5月短期融资券及中期票据承销排行榜

路透上海6月7日电---据路透统计,中国2012年前五个月短期融资券(含超短融SCP)及中期票据(含集合票据)发行规模为6,931.93亿元人民币,同比微增近3%.其中中国银行(601988.SS)(3988.HK)继续以1,062.15亿元居承销总额首位.

排在1-5月短融/中票承销额第二、三位的是工商银行(601398.SS)(1398.HK)和建设银行(601939.SS)(0939.HK),金额分别为1,039.95亿元和857.50亿元.

5月短融(含SCP)及中票(含集合票据)发行量为1,773.95亿元,其中建行承销金额为347亿元,列首位.

1-5月排名承销额4-10位的分别是农业银行(601288.SS)(1288.HK)、光大银行(601818.SS)、招商银行(600036.SS)(3968.HK)、中信银行(601998.SS)(0998.HK)、交通银行(601328.SS)(3328.HK)、国家开发银行[CHDB.UL]和兴业银行(601166.SS).

以下为2012年1-5月短融及中票承销具体排名:

1.按全部承销金额:(前10位)

排名 主承销商 承销金额(单位:亿元)

1 中国银行 1,062.15

2 工商银行 1,039.95

3 建设银行 857.50

4 农业银行 699.00

5 光大银行 429.00

6 招商银行 391.10

7 中信银行 341.80

8 交通银行 317.27

9 国家开发银行 310.35

10 兴业银行 282.40

2.按短融及超短融承销金额:(前五位)

排名 主承销商 承销金额(单位:亿元)

1 工商银行 769.00

2 中国银行 637.75

3 建设银行 605.50

4 农业银行 458.00

5 光大银行 303.90

3.按中期票据及集合票据承销金额:(前五位)

排名 主承销商 承销金额(单位:亿元)

1 中国银行 424.40

2 工商银行 270.95

3 建设银行 252.00

4 农业银行 241.00

5 国家开发银行 183.20

以下为2012年5月短融及中票承销具体排名:

按全部承销金额:(前五位)

排名 主承销商 承销金额(单位:亿元)

1 建设银行 347.00

2 工商银行 316.50

3 中国银行 180.50

4 交通银行 113.00

5 光大银行 111.00

目前在中国,信用债泛指由企业发行的债券,除了需要考虑基准利率外,发行人主体的信用情况亦是主要因素之一.目前主要包括短期融资券、中期票据、超短期融资券(SCP)、集合票据、公司债及企业债,区别在于审核主管部门不同.

其中企业债发行由国家发改委审核;公司债由证监会审核,且现阶段仅限于上市公司发行;而期限一年以下的短融和超短期融资券,或更长期限的中期票据等,则由央行主导.

注:联合主承销商的各自承销金额,按当期发行量除以主承销商家数平均计算(完)

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