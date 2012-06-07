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市场报道 | 2012年 6月 7日 星期四 15:52 BJT

《汇市简讯》英镑/美元可逢低建立多仓,瞄准38.2%费波纳奇回档技术位

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* 英镑/美元汇价回落,为新建多仓提供更好的机会

* 上档方面,10日移动均线目前构成阻力,但有望很快突破

* 一旦攻克此均线,则上看目标为1.6304/1.5269跌势的38.2%费波纳奇回档技术位1.5664

* 日线图指标向上,并显示有进一步上涨空间(完)

--编译 白云;审校 蔡美珍

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