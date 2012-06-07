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亚洲 | 2012年 6月 7日 星期四 16:01 BJT

〔韩国股市〕收高2.56%至一周收盘高位,因预期欧美将采取刺激措施(更新版)

(新增细节)

* 韩国综合股价指数盘中触及三周高位,随后回落

* 美国推出刺激政策的预期引发科技出口股走强

* 金融及造船板块走强,因市场寄望西班牙银行业将获得救助

* 外资单日买超规模为三个半月来最大

路透首尔6月7日电---韩国股市周四创下一周收盘高位,因憧憬美国将进一步采取刺激举措,且有迹象显示,欧洲决策者可能采取具体行动支撑陷入困境的西班牙银行业,及应对欧洲债务危机.

韩国综合股价指数.KS11上升2.56%,收报1,847.95点,略低于日高及三周盘中高位1,853.20点.今日创下5月29日来收盘高位.

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