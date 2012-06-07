〔韩国股市〕收高2.56%至一周收盘高位,因预期欧美将采取刺激措施(更新版)

* 金融及造船板块走强,因市场寄望西班牙银行业将获得救助

* 外资单日买超规模为三个半月来最大

路透首尔6月7日电---韩国股市周四创下一周收盘高位,因憧憬美国将进一步采取刺激举措,且有迹象显示,欧洲决策者可能采取具体行动支撑陷入困境的西班牙银行业,及应对欧洲债务危机.