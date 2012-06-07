〔韩国股市〕收高2.56%至一周收盘高位,因预期欧美将采取刺激措施(更新版)

标题新闻：苹果执行长库克称苹果去年在美国供应商的支出约500亿美元，并强调支持美国制造业
以上为新闻提示，路透仅提供中文标题，不就原文报导提供中文版本，欲浏览英文报导全文，请点选
(新增细节)
* 韩国综合股价指数盘中触及三周高位,随后回落
* 美国推出刺激政策的预期引发科技出口股走强
* 金融及造船板块走强,因市场寄望西班牙银行业将获得救助
* 外资单日买超规模为三个半月来最大
路透首尔6月7日电---韩国股市周四创下一周收盘高位,因憧憬美国将进一步采取刺激举措,且有迹象显示,欧洲决策者可能采取具体行动支撑陷入困境的西班牙银行业,及应对欧洲债务危机.
韩国综合股价指数.KS11上升2.56%,收报1,847.95点,略低于日高及三周盘中高位1,853.20点.今日创下5月29日来收盘高位.
以上为新闻提示，路透仅提供中文标题，不就原文报导提供中文版本，欲浏览英文报导全文，请点选
以上为即时重要消息提示,路透中文快讯将暂不做进一步报导.欲浏览英文报导全文,请点选
路透新加坡2月28日 - 亚洲含硫500ppm柴油较新加坡报价的现货价差周二连续第二日保持在每桶贴水0.10美元，前一个交易日转为贴水区间，为2月14日以来首见，因供给充足。