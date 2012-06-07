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市场报道 | 2012年 6月 7日 星期四 15:53 BJT

《汇市简讯》瑞士央行阻升瑞郎行动将再度面临政坛检讨压力

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瑞士5月外汇储备由2,376亿瑞郎升至3,038亿瑞郎,瑞士官员指出,增加部分主要是由于购买外汇,以保住瑞郎汇率上限.

在最近强力挑战欧元/瑞郎1.2000下限后,市场原本便已预期外汇储备有所升高.但几乎没有什么人预料到外汇储备如此大幅增加,瑞士央行势必再度遭遇政治层面压力,因整体层面聚焦于抑制瑞郎升值的整体成本.

欧元/瑞郎本身仍接近瑞士央行底限,不能排除接下来外汇储备还会进一步上升,因瑞士央行企图继续"无限量购买外币"以抑制瑞郎升值.(完)

--编译 蔡美珍;审校 田建华

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