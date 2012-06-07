〔表格〕LME金属库存最新变化--6月7日

美国FED：上次会议上仅有克利夫兰和里奇蒙联储希望上调贴现率-会议记录

路透华盛顿2月28日 - 美国联邦储备委员会(FED/美联储)周二公布的贴现率会议记录显示，在上次货币政策会议前，仅有两家联邦储备银行希望上调贴现率。