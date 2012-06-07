版本:
中国
市场报道 | 2012年 6月 7日 星期四 16:12 BJT

〔欧洲汇市〕英镑兑欧元接近一个月低位,关注英国央行会议和PMI数据

* 英镑兑欧元接近一个月低位,贸易加权指数触及七周低点

* 英国央行或推出更多量化宽松措施,料影响英镑走势

* 英国央行政策决定将于1100GMT公布,英国服务业PMI亦受关注

路透伦敦6月7日电---英镑兑欧元周四盘旋于一个月低位附近,英镑贸易加权指数则跌至七周低点,受累于有关英国央行或寻求进一步货币宽松举措的预期.

在英国央行政策决定前,交易商将关注0828GMT出炉的英国服务业采购经理人指数(PMI).

更多 市场报道

热门文章

编辑推荐

文章推荐