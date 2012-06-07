〔欧洲汇市〕英镑兑欧元接近一个月低位,关注英国央行会议和PMI数据

欧元债市：德国以纪录低位的收益率完成两年期公债标售
“央行在四处寻找两年期德债，一级交易商纷纷希望买入德债，因为他们希望再出售给央行。加上国际投资者也希望买入，在德债中避险，”DZ Bank策略师René Albrecht说。
* 英镑兑欧元接近一个月低位,贸易加权指数触及七周低点
* 英国央行或推出更多量化宽松措施,料影响英镑走势
* 英国央行政策决定将于1100GMT公布,英国服务业PMI亦受关注
路透伦敦6月7日电---英镑兑欧元周四盘旋于一个月低位附近,英镑贸易加权指数则跌至七周低点,受累于有关英国央行或寻求进一步货币宽松举措的预期.
在英国央行政策决定前,交易商将关注0828GMT出炉的英国服务业采购经理人指数(PMI).
“央行在四处寻找两年期德债，一级交易商纷纷希望买入德债，因为他们希望再出售给央行。加上国际投资者也希望买入，在德债中避险，”DZ Bank策略师René Albrecht说。
路透2月28日 - 以下为东京工业品交易所(TOCOM)期胶各合约周二晚 盘收市价： 合约 日盘 成交量 晚盘 成交量 * 3月 296.3 12 296.1 1 * 4月 286.0 119 286.0 21 * 5月 279.5 91 280.0 18 * 6月 272.7 648 272.4 49 * 7月 267.8 3143 268.1 359 * 8月 266.4 4762 267.0 960 TOCOM将晚盘视作第二日交易的一部分，因此当日0630GMT的报价是 当日官方收盘价。 TOCOM在2009年5月7日推出新的交易平台，并在0800GMT-1400GMT之间 增加了晚盘。橡胶晚盘交易时间为0800-1000
英镑兑美元周一最低跌至1.2384美元，创两周最低，因有报导称，苏格兰民族主义者准备要求新一轮独立公投，可能最早在3月份进行，与政府计划正式触发退欧条款时间差不多。