〔中国房地产〕今年前五个月保障房开工346万套,开工率为46.4%--住建部

标题新闻：苹果执行长库克称苹果去年在美国供应商的支出约500亿美元，并强调支持美国制造业
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路透北京6月7日电---中国今年保障房开工建设进度较去年同期明显加快.来自住房城乡建设部的数据显示,前五个月全国城镇保障性安居工程已开工346万套,开工率为46.4%.
同期基本建成206万套,完成投资3,895亿元人民币.
而据住建部去年6月公布的数据,截止2011年5月底,全国保障性住房、棚户区改造住房已开工建设340万套,完成全年计划的34%.
新华社周四亦援引住建部有关负责人称,今年中央财政补助力度不减,地方城镇筹资金的压力会逐步得到缓解;质量安全将纳入住房保障约谈问责范围;中央财政专门安排有关补助资金,支持地方加快保障性住房小区的基础设施配套.
中国房地产调控正处于关键阶段,中央强调要进一步巩固调控成果,促进房价合理回归.今年将继续搞好房地产市场调控和保障性安居工程建设.
今年中国计划新开工城镇保障性安居工程700完套以上,基本建成500万套.(完)
--发稿 宿泱韫; 审校 曾祥进
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