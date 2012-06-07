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市场报道 | 2012年 6月 7日 星期四 16:50 BJT

《汇市简讯》英国服务业PMI高于预估,提振英镑/美元

0712GMT

* 英国服务业PMI高于预估,刺激英镑/美元上涨0.0025美元

* 数据表现良好,将不利于央行宽松派今日提出扩大量化宽松主张

* 服务业是英国经济的主导产业

* 在1.5500有卖单,阻力位在1.5516和1.5526上方

* 1.5430是欧洲盘初低点,当时因英国增加量化宽松的疑虑而触及低位.(完)

--编译 王洋; 审校 蔡美珍

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