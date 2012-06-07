〔中国债市〕人民币利率互换窄幅震荡,外围向好但未改机构短期看稳预期

路透北京6月7日电---中国人民币利率互换(IRS)周四先涨后跌,虽然七天回购利率小幅攀升,以及美联储可能进一步放宽政策等外围向好对IRS升势形成支撑,但因机构看空中国经济预期仍在,目前仅在等待进一步的政策方向指引,机构短期看稳预期导致全天变动不甚明显.

美国股市周三大幅收涨,标普500指数强劲反弹,创下去年12月以来表现最佳的一天.欧洲股市亦收高,受风险较高的银行和矿产类股技术性涨势带动.[.NCN][.EUCN]同日,伦敦期铜价格上扬,为五个交易日来首次.美国期铜亦上涨.

"今天早晨外资行pay(付固定收浮动)的比较多,五年达到了2.88%的水平,欧洲昨天晚上开了会,股市也比较好,但是之后卖的人就比较多了(IRS)又回来了,整体看和昨天没有太大差别."上海一银行交易员称.

欧洲消息人士周三表示,德国和欧盟(EU)官员正在紧急研究如何救助受债务所困的西班牙银行业,但西班牙尚未提出救助请求,并拒绝被置于国际监管之下.美国联邦储备理事会(美联储,FED)的二号人物副主席叶伦周三暗示,如果美联储认为经济增长乏力持续太久,将准备采取行动.[ID:nSB1593274]

银行间资金市场上,七天期回购利率CN7DRP=CFXS涨近10个基点(bp),最新加权利率为2.6881%.

以下为路透中国人民币利率互换(IRS)部分报价CNIRSFIX01(基于七天回购利率,单位为百分比):

三个月 一年 三年 五年 七年

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周四 2.5200/2.6200 2.5100/2.6083 2.6383/2.7367 2.8250/2.9250 2.8460/3.1040

周三 2.4675/2.5800 2.4710/2.5680 2.6000/2.6940 2.7680/2.8660 2.7880/3.0640

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变动 +0.0525/+0.0400 +0.0390/+0.0403 +0.0383/+0.0427 +0.0570/+0.0590 +0.0580/+0.0400

注: 以上数据均为按季度计算报价

利率互换(掉期)是交易双方将同种货币不同利率形式的资产或者债务相互交换.债务人通过利率掉期,将其自身的浮动利率债务转换为固定利率债务,或将固定利率债务转换为浮动利率债务的操作,利率互换不涉及债务本金的交换.

中国外汇交易中心统计数据显示,2012年5月人民币IRS成交的名义本金总额为2,638.04亿元人民币,较4月增加逾一倍半.(完)