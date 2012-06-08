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亚洲 | 2012年 6月 8日 星期五 16:47 BJT

〔金属期市〕期铜触及六个月低点,受累于中国经济忧虑

路透上海6月8日电---伦敦期铜周五触及六个月低点,因担心中国经济放缓,且缺乏眼前的措施提振美国经济.

铜价或将连续第六周下滑,为两年来最长的下跌周期,因中国意外降息举措反映出该国经济形势的严峻.本周末的中国经济数据或将予以证实.

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