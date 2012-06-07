〔全球金融〕2012年净流入新兴市场的资本料下降,明年或小幅反弹-IIF

标题新闻：苹果执行长库克称苹果去年在美国供应商的支出约500亿美元，并强调支持美国制造业
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路透哥本哈根6月7日电---国际金融协会(IIF)周四表示,今年净流入新兴市场的民间资本料减少至9,120亿美元,去年估计为1.03万亿(兆)美元.
IIF称,预计2013年流入新兴市场的资本或会反弹至略低于1万亿美元,因全球经济成长前景逐步改善.
IIF特别提到,预计今年流入中国和中欧及东欧地区的资本会减少.
IIF首席经济学家Philip Suttle在一份声明中称,"资本流动前景面临异常大的下行风险,尤其是欧元区不确定性构成的风险."
Suttle说,"我们预期欧元区的经济和金融紧张局势还将持续一段时间,2013年料逐渐减退."(完)
--编译 侯向明;审校 张明钧
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路透新加坡2月28日 - 亚洲含硫500ppm柴油较新加坡报价的现货价差周二连续第二日保持在每桶贴水0.10美元，前一个交易日转为贴水区间，为2月14日以来首见，因供给充足。