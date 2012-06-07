修正:《即时观点》西班牙标债售出21亿欧元公债,需求坚实而成本上升

美国FED：上次会议上仅有克利夫兰和里奇蒙联储希望上调贴现率-会议记录
路透华盛顿2月28日 - 美国联邦储备委员会(FED/美联储)周二公布的贴现率会议记录显示，在上次货币政策会议前，仅有两家联邦储备银行希望上调贴现率。
(更正:分析师评论第一段改为"标售结果强劲",非"标售节国强劲")
路透伦敦6月7日电---西班牙周四标售20.7亿欧元公债,显示该国仍能进入市场融资,不过借债成本上升,因市场担心该国银行业体质和财政问题.
西班牙预算部长周二曾警告称,西班牙正在被市场拒之门外.
西班牙此次标售的是2014年、2016年和2022年到期债券,原计划发行规模介于10亿至20亿欧元.
标售的10年期公债平均收益率(殖利率)从5.743%(4月19日标售)升至6.044%,投标倍数从2.4倍升至3.3倍.
以下为分析师评论摘要.
法国农业信贷利率策略师PETER CHATWELL:
标售结果强劲,无疑受益于相对较小的标售规模,但即使如此,这也符合欧洲央行会议结束后的主题,即进一步解除二线国家空头部位.
今天标售良好,但并未逆转收益率(殖利率)涨势,只说明市场对今天标售的公债需求良好.
荷兰国际集团(ING)策略师ALESSANDRO GIANSANTI:
标售相当顺利,他们标出超过20亿欧元公债,投标倍数也不错.这次标售不错.规模很有限,尤其是五年期到10年期公债价格有点低,助其在标售时上涨.对西班牙公债来说,过去几天来的环境逐渐好转.有关救助西班牙银行业的传闻缓解了市场中的避险情绪.
Lloyds驻伦敦利率策略师Achilleas Georgolopoulos:
此标售规模、投标倍数及得标价格低于0830GMT的市场买价,都将让市场感到高兴.显然此次标售受到追捧,是表现良好的标债之一.
如果此次标售表现糟糕,那么你会百分百确定西班牙将需要适当援助.
市场交投仍受解决方案即将出台的憧憬主导.但此憧憬的影响略微夸大,因为我们都清楚德国和西班牙的立场.
市场反应:
--德债期货FGBLc1跌71个跳动点至143.95,标债前报144.01.
--西班牙/德国10年期公债利差ES10YT=TWEB
DE10YT=TWEB报476个基点,标债前报481个基点.(完)
--编译 程琳/梁睿雪/许娜;审校 蔡美珍/张明钧
路透华盛顿2月28日 - 美国联邦储备委员会(FED/美联储)周二公布的贴现率会议记录显示，在上次货币政策会议前，仅有两家联邦储备银行希望上调贴现率。
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