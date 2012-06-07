〔中国债市〕现券收益率维持弱势震荡格局,机构心态谨慎致成交偏淡

路透上海6月7日电---中国银行间债市周四现券延续弱势震荡走势,中长端收益率略有上行.在周末中国5月经济数据公布前,投资者大多维持谨慎观望状态,现券成交偏淡,机构多以消化前期获利为主.

"前期(收益率)一波上涨以后,目前需要在一个平台上整理消化一段时间,大家都比较犹豫,交易不太容易达成.等9号经济数据出来,再寻找进一步方向吧."上海一银行交易员称.

他并表示,央行目前在公开市场操作及政策决策方面都颇为灵活,"谁也不知道下一步将发生什么,索性先不揣测了,等明朗化以后再说."

为避免过度挤压资金市场,中国央行公开市场结束连续三周的净回笼,本周转为小额净投放.5月二次降准以来,公开市场累计净回收资金已接近是次降准释放资金的一半,达1,970亿元人民币.[CN/MMTCN]

上海一券商交易员则表示,"中长端收益率今天有点往上走,最近都是追随资金面和外围变化,小涨小跌,没有什么趋势性变化."

除了即将出炉的经济数据,她还关注欧债危机进展,包括17号希腊大选结果等最新进展,如果危机能有所缓解,对债市可能偏空一点.

欧洲消息人士周三表示,德国和欧盟(EU)官员正在紧急研究如何救助受债务所困的西班牙银行业,但西班牙尚未提出救助请求,并拒绝被置于国际监管之下.而欧洲央行周三把解决欧元区债务危机的责任牢牢施加于欧元区成员国政府身上,浇息了其可能在近期内采取行动的期待,尽管该央行表示欧元区经济面临的威胁升高.[ID:nST0459980]

中国银行间市场隔夜质押式回购加权利率CNREPO=CFXS周四续涨,其他期限则区间震荡.分析人士指出,由于新增外汇占款呈现趋势性下降,机构对季末考核仍心有余悸,对资金融出心态谨慎,预计短期内资金面仍将趋紧.[ID:nSB1593688]

剩余期限约4.70年的固息国债120003券最新成交收益率>为2.8300%,上日加权收益率为2.8044%.

质押式回购主要品种的加权平均利率结果如下(单位为百分比):

1天 7天

CN1DRP=CFXS CN7DRP=CFXS

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今日 2.4150 2.6881

上日 2.2109 2.5940

以下为路透中国债市参考率一年期品种今日均价(单位为百分比)

央票参考率<0#CNTBFIXBMK=> 2.5670/2.5012

国债参考率报价<0#CNTSYFIXBMK=> 2.2389/2.1849

金融债参考率报价<0#CNSOVFIXBMK=> 2.7621/2.6861(完)

欲浏览各债券品种基准券收益率报价,请点选<CN/CONTC203>

欲浏览其他期限国债回购利率报价,请点选<0#CNREPO=SS>

--发稿 丁淑琴; 审校 曹巍浩/曾祥进

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