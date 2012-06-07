〔欧洲汇市〕欧元兑美元触10个交易日高位,因西班牙标债结果良好

美国FED：上次会议上仅有克利夫兰和里奇蒙联储希望上调贴现率-会议记录
路透华盛顿2月28日 - 美国联邦储备委员会(FED/美联储)周二公布的贴现率会议记录显示，在上次货币政策会议前，仅有两家联邦储备银行希望上调贴现率。
路透伦敦6月7日电---欧元兑美元EUR=周四升至10个交易日高位1.2586美元,受益于西班牙标债需求强劲,此外美国联邦储备理事会(美联储,FED)或将暗示采取更多宽松举措的预期,促使投资者削减对美元的看涨押注.(完)
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