〔欧洲汇市〕欧元兑美元触10个交易日高位,因西班牙标债结果良好

路透伦敦6月7日电---欧元兑美元EUR=周四升至10个交易日高位1.2586美元,受益于西班牙标债需求强劲,此外美国联邦储备理事会(美联储,FED)或将暗示采取更多宽松举措的预期,促使投资者削减对美元的看涨押注.(完)