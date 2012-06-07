《中国短期融资券及中期票据发行日程表》--6月7日

(欲浏览中国各类债券发行日程表,请点选[CN/DBTCN]) 1.以下为将发行或申请发行的超短期融资券(SCP): 发行人 注册金额 拟发规模 期限 发行日 主承销商 主体评级 起息日 上市日 (亿元) (亿元) (月) (缴款日) ============================================================================================= 无 ============================================================================================= 2.以下为将发行或申请发行的短期融资券(CP): 发行人 注册金额 拟发规模 期限 发行日 主承销商 主体评级 起息日 上市日 (亿元) (亿元) (月) (缴款日) ============================================================================================= *东营方圆 13 7 12 6/14簿记建档 中国银行 AA- 6/15 6/18 有色金属 ============================================================================================= 中国北车 40 40 12 6/8簿记建档 中信银行 AAA 6/12 6/13 601299.SS 中国银行 ============================================================================================= 华能澜 40 20 12 6/8簿记建档 中国银行 AAA 6/11 6/12 沧江水电 国开行 ============================================================================================= 伟星股份 4 2 12 6/11簿记建档 民生银行 A+ 6/12 6/13 ( 002003.SZ ) ============================================================================================= 莱美药业 2.2 1.2 12 6/12簿记建档 招商银行 A+ 6/14 6/15 ( 300006.SZ ) ============================================================================================= 东南(福建) 6 3 12 6/12簿记建档 兴业银行 AA- 6/13 6/14 汽车工业 ============================================================================================= 山东安德 5.5 3 12 6/12簿记建档 中信银行 AA- 6/14 6/15 利集团 ============================================================================================= 天利高新 5 2 12 6/12簿记建档 建设银行 AA- 6/13 6/14 ( 600339.SS ) ============================================================================================= 山西兰花 21 6 12 6/12簿记建档 建设银行 AA 6/13 6/14 煤炭实业集团 ============================================================================================= 3.以下为将发行或申请发行中期票据(MTN): 发行人 注册金额 拟发规模 期限 发行日 主承销商 主体评级 起息日 上市日 (亿元) (亿元) (年) (缴款日) ============================================================================================= 重庆高速 30 10 7 6/8簿记建档 建设银行 AA+ 6/11 6/12 公路集团 (第五年末附发行人上调票面利率选择权及投资人回售选择权) ============================================================================================= 山东能源 80 50 3 6/11簿记建档 国开行 AAA 6/12 6/13 集团 建设银行 ============================================================================================= 临沂矿业 10 5 5 6/12簿记建档 民生银行 AA 6/13 6/14 集团 ============================================================================================= 山航B 5 5 3 6/12簿记建档 北京银行 AA+ 6/13 6/14 ( 200152.SZ ) ============================================================================================= 武汉钢铁 110 20 3 6/13簿记建档 工商银行 AAA 6/14 6/15 集团 浦发银行 ============================================================================================= 4.以下为将发行或申请发行集合票据: 发行人 注册金额 拟发规模 期限 发行日 主承销商 债项评级 起息日 上市日 (亿元) (亿元) (年) (缴款日) ============================================================================================= 苏州高新 1.8 1.8 3 6/8簿记建档 农业银行 AA 6/12 6/13 科技中小企业 (苏州国发中小企业担保/苏州高新区中小企业担保公司提供担保) ============================================================================================= 常州中小企业 2.6 2.6 3 6/12簿记建档 国开行 AAA 6/13 6/14 (中债信用增进提供担保) ============================================================================================= 潍坊中小企业 2 2 3 6/12簿记建档 兴业银行 AAA 6/13 6/14 (中债信用增进提供担保) ============================================================================================= 5.以下为将发行或申请发行集优票据(符合条件的中小非金融企业,通过政府专项风险缓释措施的支持,在 银行间债券市场发行的债务融资工具): 发行人 注册金额 拟发规模 期限 发行日 主承销商 债项评级 起息日 上市日 (亿元) (亿元) (年) (缴款日) ============================================================================================= 无 ============================================================================================= 注:*代表新增.(完) --整理 丁淑琴; 审校 曹巍浩