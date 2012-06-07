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亚洲 | 2012年 6月 7日 星期四 17:37 BJT

《中国短期融资券及中期票据发行日程表》--6月7日

(欲浏览中国各类债券发行日程表,请点选[CN/DBTCN]) 
 
1.以下为将发行或申请发行的超短期融资券(SCP): 
 
 发行人      注册金额  拟发规模  期限    发行日        主承销商    主体评级  起息日  上市日 
              (亿元)    (亿元)   (月)                                       (缴款日) 
============================================================================================= 
无 
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2.以下为将发行或申请发行的短期融资券(CP):
 
 发行人      注册金额  拟发规模  期限    发行日        主承销商   主体评级   起息日  上市日 
              (亿元)    (亿元)   (月)                                       (缴款日)  
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*东营方圆       13         7      12   6/14簿记建档    中国银行      AA-      6/15     6/18
有色金属 
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中国北车        40        40      12   6/8簿记建档     中信银行      AAA      6/12     6/13
601299.SS                                            中国银行
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华能澜          40        20      12   6/8簿记建档     中国银行      AAA      6/11     6/12
沧江水电                                               国开行
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伟星股份         4         2      12   6/11簿记建档    民生银行      A+       6/12     6/13
(002003.SZ)
=============================================================================================
莱美药业       2.2       1.2      12   6/12簿记建档    招商银行      A+       6/14     6/15
(300006.SZ)
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东南(福建)       6         3      12   6/12簿记建档    兴业银行      AA-      6/13     6/14
汽车工业
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山东安德         5.5       3      12   6/12簿记建档    中信银行      AA-      6/14     6/15
利集团
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天利高新         5         2      12   6/12簿记建档    建设银行      AA-      6/13     6/14
(600339.SS)
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山西兰花        21         6      12   6/12簿记建档    建设银行     AA        6/13     6/14
煤炭实业集团
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3.以下为将发行或申请发行中期票据(MTN): 
 
 发行人      注册金额  拟发规模  期限     发行日       主承销商    主体评级  起息日    上市日 
              (亿元)    (亿元)   (年)                                       (缴款日) 
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重庆高速        30       10       7    6/8簿记建档     建设银行      AA+      6/11      6/12
公路集团                  (第五年末附发行人上调票面利率选择权及投资人回售选择权)
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山东能源        80       50       3    6/11簿记建档    国开行       AAA       6/12      6/13 
集团                                                   建设银行 
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临沂矿业        10        5       5    6/12簿记建档    民生银行      AA       6/13      6/14
集团
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山航B            5        5       3    6/12簿记建档    北京银行      AA+      6/13      6/14
(200152.SZ)
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武汉钢铁       110        20      3    6/13簿记建档    工商银行      AAA      6/14      6/15
集团                                                   浦发银行
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4.以下为将发行或申请发行集合票据:  
  
 发行人     注册金额  拟发规模  期限    发行日       主承销商    债项评级   起息日    上市日  
             (亿元)    (亿元)   (年)                                       (缴款日)  
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苏州高新       1.8       1.8     3   6/8簿记建档     农业银行       AA        6/12      6/13
科技中小企业            (苏州国发中小企业担保/苏州高新区中小企业担保公司提供担保)
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常州中小企业   2.6       2.6     3  6/12簿记建档     国开行         AAA       6/13      6/14
                                (中债信用增进提供担保)
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潍坊中小企业   2         2       3  6/12簿记建档     兴业银行       AAA       6/13      6/14
                                (中债信用增进提供担保)
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5.以下为将发行或申请发行集优票据(符合条件的中小非金融企业,通过政府专项风险缓释措施的支持,在 
银行间债券市场发行的债务融资工具):  
  
  发行人    注册金额  拟发规模  期限    发行日       主承销商    债项评级  起息日     上市日  
              (亿元)   (亿元)   (年)                                      (缴款日)  
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无 
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   注:*代表新增.(完) 

  --整理 丁淑琴; 审校 曹巍浩

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