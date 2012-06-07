《中国深圳证交所A+B股股价对比表》--6月7日

路透北京6月7日电---以下为中国深圳A+B股周四收市价及比价: (本地时间17:33时,1港元=0.82017人民币HKDCNY=R) 公司名 A股代码 B股代码 A股价格 B股价格 A/B股比价 (人民币) (港元) (经汇率调整) ------------------------------------------------------------------ 万科 ( 000002.SZ )200002.SZ 8.96 10.00 1.09 深物业 ( 000011.SZ )( 200011.SZ ) 7.45 4.44 2.05 南玻 ( 000012.SZ )( 200012.SZ ) 9.09 5.38 2.06 深康佳 ( 000016.SZ )( 200016.SZ ) 3.68 2.34 1.92 ST中华 ( 000017.SZ )( 200017.SZ ) 3.36 1.21 3.39 ST中冠 ( 000018.SZ )( 200018.SZ ) 5.89 2.75 2.61 深深宝 ( 000019.SZ )( 200019.SZ ) 11.35 5.90 2.35 深华发 ( 000020.SZ )( 200020.SZ ) 7.46 3.39 2.68 深赤湾 ( 000022.SZ )( 200022.SZ ) 10.02 9.82 1.24 招商地产000024.SZ200024.SZ 25.07 14.54 2.10 特力 ( 000025.SZ )( 200025.SZ ) 7.10 3.97 2.18 飞亚达 ( 000026.SZ )( 200026.SZ ) 10.38 7.25 1.75 一致药业( 000028.SZ )( 200028.SZ ) 25.64 17.21 1.82 深深房 ( 000029.SZ )( 200029.SZ ) 3.90 2.39 1.99 ST盛润 ( 000030.SZ )( 200030.SZ ) 9.80 4.84 2.47 深南电 ( 000037.SZ )( 200037.SZ ) 4.09 2.40 2.08 中集集团( 000039.SZ )200039.SZ 14.23 9.52 1.82 深纺织 ( 000045.SZ )( 200045.SZ ) 8.01 4.78 2.04 方大集团( 000055.SZ )( 200055.SZ ) 4.44 2.59 2.09 深国商 ( 000056.SZ )( 200056.SZ ) 14.42 9.64 1.82 深赛格 ( 000058.SZ )( 200058.SZ ) 5.51 3.03 2.22 宝石 ( 000413.SZ )( 200413.SZ ) 13.00 5.89 2.69 小天鹅 ( 000418.SZ )( 200418.SZ ) 9.90 8.75 1.38 粤高速 ( 000429.SZ )( 200429.SZ ) 3.19 2.50 1.56 晨鸣纸业( 000488.SZ )( 200488.SZ ) 4.57 3.47 1.61 ST珠江 ( 000505.SZ )( 200505.SZ ) 3.12 2.01 1.89 丽珠 ( 000513.SZ )200513.SZ 25.62 19.27 1.62 美菱电器( 000521.SZ )( 200521.SZ ) 4.94 3.92 1.54 大冷股份( 000530.SZ )( 200530.SZ ) 7.01 4.50 1.90 粤电力 ( 000539.SZ )( 200539.SZ ) 5.79 3.57 1.98 佛山照明( 000541.SZ )( 200541.SZ ) 9.52 6.15 1.89 江铃汽车( 000550.SZ )( 200550.SZ ) 23.40 18.52 1.54 沙隆达 ( 000553.SZ )( 200553.SZ ) 5.79 2.91 2.43 苏常柴 ( 000570.SZ )( 200570.SZ ) 6.54 3.48 2.29 威孚高科( 000581.SZ )( 200581.SZ ) 31.61 18.72 2.06 古井贡酒( 000596.SZ )( 200596.SZ ) 45.00 26.59 2.06 ST东海 ( 000613.SZ )( 200613.SZ ) 3.39 1.75 2.36 长安汽车( 000625.SZ )( 200625.SZ ) 5.28 3.35 1.92 京东方 ( 000725.SZ )( 200725.SZ ) 1.82 1.12 1.98 鲁泰 ( 000726.SZ )( 200726.SZ ) 8.20 6.78 1.47 本钢板材( 000761.SZ )( 200761.SZ ) 4.59 2.71 2.07 张裕 ( 000869.SZ )( 200869.SZ ) 92.65 70.00 1.61 附注:若股票当日停盘则以上交易日收市价计算 (完) --发稿 宿泱韫; 审校 林高丽 中国股市报导 [.SSCN] 中国已公布新股发行上市日程表 [ISU/CN] 香港股市报导 [.HKCN] 中国待发行新股一览表 [CN/IPOCN] 美国股市报导 [.NCN] 中国新股申购资金情况一览表 [MMT/ISUCN] 台湾股市报导 [.TWCN] 香港股市拟发行新股一览表 [HK/IPOCN] 中国新闻 [CN-CMN] 香港已公布新股发行上市日程表 [HK/IPOCN] 香港新闻 [HK-CMN] 中国新股新闻 [CN-IPO-CMN] 台湾新闻 [TW-CMN] 香港新股新闻 [HK-IPO-CMN] 中国股市观察 [CN-HOT-CMN] 中国个股业绩 [CN-RES-CMN] 香港股市观察 [HK-HOT-CMN] 报摘 [PRESS-CMN] 中国融资融券 [.SSCN]