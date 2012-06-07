〔中港股市〕港股在大盘股率领下收高,内地股市表现低迷

路透香港6月7日电---香港股市周四上涨,追随其它地区股市的反弹态势,因当局出台政策的希望增加,吸引投资者追捧风险资产,包括之前遭遇打压的蓝筹股.

消息人士对路透表示,欧盟和德国官员正在紧急探讨支撑西班牙银行业的办法,而美联储官员们也加大了进一步放松政策的呼声,这引发了更多刺激措施或出台的希望.