〔中港股市〕港股在大盘股率领下收高,内地股市表现低迷

标题新闻：苹果执行长库克称苹果去年在美国供应商的支出约500亿美元，并强调支持美国制造业
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* 恒生指数涨0.9%,但脱离盘中高位
* 汇丰控股上涨2.1%,腾讯、中海油各上涨1.5%
* 沪综指和沪深300指数下滑
* 神华H股下跌1.8%,接近三年低点
路透香港6月7日电---香港股市周四上涨,追随其它地区股市的反弹态势,因当局出台政策的希望增加,吸引投资者追捧风险资产,包括之前遭遇打压的蓝筹股.
消息人士对路透表示,欧盟和德国官员正在紧急探讨支撑西班牙银行业的办法,而美联储官员们也加大了进一步放松政策的呼声,这引发了更多刺激措施或出台的希望.
恒生指数.HSI收高0.9%,接近盘中低点,内地股市表现低迷,加之欧股低开,令恒指削减涨幅.恒指已连涨三日.
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路透新加坡2月28日 - 亚洲含硫500ppm柴油较新加坡报价的现货价差周二连续第二日保持在每桶贴水0.10美元，前一个交易日转为贴水区间，为2月14日以来首见，因供给充足。