(重温稿)〔台湾货币市场〕短率高位略微走滑,周初汇价反弹外商银资金水位升

* 周初汇价反弹,外商银资金偏多

* 一周拆款高位走跌至0.77%,下跌7基点

* 短率高位略松动

记者 高洁如

路透台北6月7日电---台湾银行间短率周四高位略有走滑,尽管央行存单到期并不算很多,但由于周初外资流入,汇价反弹,令外商银资金水位升高,纾解市场紧张气氛.

虽然才在提存期初,交易员表示,本周以来资金调度并不轻松,市场的资金一直处于偏少的状态,且周五又有税款将扣缴、集中至台湾银行的因素,令银行操作偏向保守.

不过,他们表示,由于周初台币汇价明显反弹,外资流入之下,让外商银的资金水位水涨船高.这个情况也有效的纾解了本周以来资金一直偏紧的情况.

"今天外商银都蛮多钱的,应该和之前台币反弹,外资汇入有关系,"一位本地银行人士称.

周二台币兑美元收升5分,不但终止连四天的下跌,也开启随后近一轮的反弹行情.[TWD/CN]

银行业者估计,本周五包括信用卡扣款及金融帐户扣缴综合所得税的金额有可能达到1,000亿台币,除了部分将先缴入国库之外,其余的税款额将先集结在台湾银行.下周一则由台银的帐户扣除.

隔夜拆款加权平均利率PIBCTPITWDOND=为0.512%,上日在0.511%;区间在0.388-0.740%,上日在0.388-0.73%.

一周(2-7天)拆款区间则在0.506-0.77%,高位较上日明显走滑7基点;上日区间在0.506-0.84%.

据财政部资料,去年5月营利事业所得税实征净额为897亿台币,综合所得税为316亿台币,去年6月则分别为1,396亿及1,135亿台币.

**短票利率 **

短票方面,票券商表示,目前市场的发票量相当少,不过银行间买气还不差,短票利率大致能够持平上日.

交易员表示,尽管目前可以预期的是周五整体银行的资金分配将会很不平均,不过目前有钱的银行尚未将资金先行妥善配置出去,保守操作的心态可见一斑.

今日银行间30天短票主要成交利率在0.85-0.86%,周于上日.

周四央行共发行936亿台币存单,相较存单到期金额691亿,存单发行余额增加245亿.[TW/MMTCN]周五存单到期金额为2,256.5亿.

拆款中心资料PIBC显示,周四当日超额准备为负231亿台币;累计超额准备为负935亿台币,加计前期1%的超额准备为265亿台币.

**公债RP利率持稳**

债市同业附买回(RP)利率也持平.今日有投信募集的新基金进场,稍稍抵销债券交割的紧缩效应,整体市况平平.

资金调度人士表示,今日远新(1402.TW)、五年期台湾中油[CHIP.UL]和联电(2303.TW)公司债交割,金额分别为32亿、27亿及100亿台币,虽见部分寿险公司走钱,令市况较上日偏紧,但投信端有余钱挹注,场上找钱并不难,利率水准大致持稳.

今日公债10天期附买回主要成交利率落在0.73-0.75%间,同于上日.

据交易商统计,明日还有七年期中油及中航公司债交割,金额分别为39亿及28亿台币.(完)