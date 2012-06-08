国际贸易是威胁物种生存罪魁--研究

中国证券：资本市场监管必须稳中求进，要增加高质量上市公司数量--证监会主席
路透北京2月26日 - 中国证监会主席刘士余周日表示，中国资本市场监管发展在任何时候都必须牢牢坚持稳中求进的总基调，这是基本原则；而资本市场的根本动力来自于分享实体经济发展的成果，要增加高质量上市公司的数量。
(本文由路透中文网编译提供)
路透伦敦6月6日电---研究人员周三称，发展中国家近三分之一动物物种生存受到威胁，可能与糖、咖啡和可可等商品及制成品的全球贸易有关。
这项由悉尼大学进行的研究称，旨在遏制威胁物种的政策，应将导致土地退化的当地生产商和受益的外国消费者都纳入考虑范围。
这项研究发表在6月7日的《自然》期刊上。研究称：“排除入侵物种，我们发现30%的物种生存受到威胁是因为国际贸易。”
例如，蜘蛛猴因栖息地减少生存受到威胁，这与墨西哥和中美洲的咖啡和可可种植有关。
研究还发现，美国、欧盟和日本是威胁物种生存相关商品的主要目的地，而印尼和马来西亚则是这些商品的最大出口国。
研究作者写道：“为了应对生物多样性的流失，针对生产商、贸易商和消费者的政策必须齐头并进。”（完）
--编译：侯雪苹;发稿：程芳
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