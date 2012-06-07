〔马来西亚期市〕棕榈油期货收低,美国或祭出新刺激举措令投资者谨慎

标题新闻：苹果执行长库克称苹果去年在美国供应商的支出约500亿美元，并强调支持美国制造业
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路透新加坡6月7日电---马来西亚棕榈油期货周四下跌,追随原油期货跌势,因美国可能祭出新货币刺激举措,及欧洲决策者或将援助西班牙,都令投资者变得谨慎.
美国联邦储备理事会(美联储,FED)主席贝南克今日稍晚将在国会就美国经济进行证词陈述,投资者将密切关注任何有关经济刺激举措的线索.
"市场拭目以待,"一家外资大宗商品经纪公司驻马来西亚的交易员称.
"交易商等待贝南克今晚的讲话,以及知名行业分析师Dorab Mistry今日稍晚的讲话,"他补充道.Dorab将在印度召开的一个棕榈油贸易博览会上发表讲话.
指标8月棕榈油期货FCPOc3收跌1%,报每吨2,974马币(林吉特).周一曾低见2,925马币,为2011年11月2日以来最低.
成交量为34,801口(每口25吨),高于通常25,000口的水平.(完)
--编译 许娜;审校 程琳
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路透新加坡2月28日 - 亚洲含硫500ppm柴油较新加坡报价的现货价差周二连续第二日保持在每桶贴水0.10美元，前一个交易日转为贴水区间，为2月14日以来首见，因供给充足。