〔马来西亚期市〕棕榈油期货收低,美国或祭出新刺激举措令投资者谨慎

路透新加坡6月7日电---马来西亚棕榈油期货周四下跌,追随原油期货跌势,因美国可能祭出新货币刺激举措,及欧洲决策者或将援助西班牙,都令投资者变得谨慎.

美国联邦储备理事会(美联储,FED)主席贝南克今日稍晚将在国会就美国经济进行证词陈述,投资者将密切关注任何有关经济刺激举措的线索.

"市场拭目以待,"一家外资大宗商品经纪公司驻马来西亚的交易员称.

"交易商等待贝南克今晚的讲话,以及知名行业分析师Dorab Mistry今日稍晚的讲话,"他补充道.Dorab将在印度召开的一个棕榈油贸易博览会上发表讲话.

指标8月棕榈油期货FCPOc3收跌1%,报每吨2,974马币(林吉特).周一曾低见2,925马币,为2011年11月2日以来最低.

成交量为34,801口(每口25吨),高于通常25,000口的水平.(完)