〔中国政策〕修订后闲置土地处置办法发布,未动工开发满两年无偿收回--国土部

路透北京6月7日电---中国国土资源部周四发布修订后的闲置土地处置办法,对闲置土地的定义和处罚等作了更明确规定,其中未动工开发满两年的,将被无偿收回国有建设用地使用权.新规自2012年7月1日起施行.

办法规定,未动工开发满一年的,按照土地出让或者划拨价款的百分之二十征缴土地闲置费.土地闲置费不得列入生产成本.

本办法所称闲置土地,是指国有建设用地使用权人超过国有建设用地使用权有偿使用合同或者划拨决定书约定、规定的动工开发日期满一年未动工开发的国有建设用地.

已动工开发但开发建设用地面积占应动工开发建设用地总面积不足三分之一,或者已投资额占总投资额不足百分之二十五,中止开发建设满一年的国有建设用地,也可以认定为闲置土地.办法还对导致闲置土地所应承担的法律责任等作了明确规定.

长期以来,闲置土地追究处罚时面临的一大难题,就是"因政府原因"所占比重过大.年度公布的闲置土地案 例,"因政府原因"的无论宗数还是面积,都大大超过企业自身原因闲置土地.2009年度全国闲置的700多宗、面积3,000多公顷土地中,"政府原因"所占宗数为企业原因的五倍,面积为企业原因的二倍.按现有规定,政府原因造成土地闲置原则上不予追究.(完)