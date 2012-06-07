〔东南亚股市〕多数收高,标普调升信用评级提振越南股市

标题新闻：苹果执行长库克称苹果去年在美国供应商的支出约500亿美元，并强调支持美国制造业
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路透曼谷6月7日电---周四东南亚股市多为持平或上涨,因市场对欧洲债务形势寄予希望且大宗商品相关股票走高.越南股市引领升势,此前评级机构标准普尔上调越南信用评级.
越南股市.VNI一度跳涨2.4%,终场走高1.88%,收在一周高位434.41点.越南股市今年以来已涨近24%,在东南亚股市中表现最佳.
评级上调引发资金流入增加与借款成本下滑的预期.本月以来越南的外国投资流入为负,与其他地区市场情况一致.
截至周三越南6月流出外资780万美元.同期,菲律宾.PSI、泰国.SETI与印尼.JKSE外资流出规模分别是1,900万美元、1.43亿美元与1.58亿美元.
菲律宾股市、马来西亚股市.KLSE与泰国股市.SETI分别收高1.1%、0.4%与0.05%.新加坡股市.FTSTI与印尼股市.JKSE均从日内高点回落,小幅收低.
1043GMT 涨跌 当日 今年以来 2011年
报价 点数 涨跌% 涨跌% 收市价
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新加坡 .FTSTI 2759.26 -1.57 -0.06 +4.27 2646.35
马来西亚 .KLSE 1575.31 5.88 +0.37 +2.91 1530.73
泰国 .SETI 1118.53 0.58 +0.05 +9.09 1025.32
印尼 .JKSE 3840.60 -0.74 -0.02 +0.49 3821.99
菲律宾 .PSI 5022.95 56.37 +1.13 +14.89 4371.96
越南 .VNI 434.41 8.02 +1.88 +23.57 351.55
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(完)
--编译 隋芬;审校 田建华
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路透新加坡2月28日 - 亚洲含硫500ppm柴油较新加坡报价的现货价差周二连续第二日保持在每桶贴水0.10美元，前一个交易日转为贴水区间，为2月14日以来首见，因供给充足。